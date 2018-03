Merkel will keine Änderungen in Hymne

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht keinen Bedarf für Änderungen am Text der Nationalhymne. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag. Merkel sei „sehr zufrieden“ mit der traditionellen Form der Hymne. Seibert bezog sich damit auf einen Vorstoß der Gleichstellungsbeauftragten im Bundesfamilienministerium, Kristin Rose-Möhring.

Nach einem Bericht der Bild am Sonntag hatte sie in einem Rundbrief an die Mitarbeiter des Ministeriums vorgeschlagen, künftig statt „Vaterland“ besser „Heimatland“ und statt „brüderlich mit Herz und Hand“ in Zukunft „couragiert mit Herz und Hand“ zu singen. Sie verwies in dem Schreiben auf ähnliche Änderungen auch in den Nationalhymnen Österreichs und Kanadas.

Ein Sprecher des Familienministeriums sagte dazu, es habe sich um einen „persönlichen Beitrag“ der Gleichstellungsbeauftragten gehandelt. (dpa)

