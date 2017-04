Merkel verspricht weitere Hilfen für den Osten Bei einem Treffen in Bad Muskau stellen die Ost-Ministerpräsidentin allerhand Forderungen an die Kanzlerin.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich im Fürst Pückler Park Bad Muskau, wo sich die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer mit der Kanzlerin zur ihrer mittlerweile 44. Regionalkonferenz trafen. © Robert Michael

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zu einer weiteren finanziellen Unterstützung der ostdeutschen Länder bekannt. Von der Bundesregierung gebe es „ein grundsätzliches Ja“ zur Verlängerung und Erweiterung struktureller Hilfen, sagte Merkel am Donnerstag nach einem Treffen mit den Ost-Ministerpräsidenten in Bad Muskau.

Die Kanzlerin verwies darauf, dass in den neuen Ländern die Wirtschaftskraft je Einwohner bei 73 Prozent des Westniveaus liege, also mehr als ein Viertel fehlt. Darauf müsse man „mit besonderen Maßnahmen“ reagieren – etwa bei der Infrastruktur samt schnellem Internet. Auf die Frage nach einem möglichen neuen Ost-West-Konflikt angesichts weiterer Ost-Hilfen erklärte Merkel, dass strukturschwächere Regionen etwa in Nordrhein-Westfalen im Vergleich mit den Ost-Ländern immer noch gut dastehen – sogar „ziemlich an der Spitze“, wie sie sagte. „Es werden die Programme schrittweise auf Gesamtdeutschland ausgedehnt, aber das heißt im Gros dann immer noch, dass die neuen Länder die Inanspruchnehmer dieser Programme sind.“

Mit dem 2001 beschlossenen Solidarpakt II stellt der Bund den ostdeutschen Ländern bis 2019 rund 157 Milliarden Euro zur Verfügung. Über die Strukturförderung danach wird diskutiert. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) betonte, es sei ein Unterschied, ob es eine punktuelle oder flächendeckende Strukturschwäche gebe. Trotz des gelungenen Wiedervereinigungsprozesses gebe es „durchaus spürbare“ Unterschiede. Mit Blick auf das Auslaufen des Kohle-Abbaus unter anderem in der Lausitz sagte Tillich, der Strukturwandel gehe nur mit der Braunkohle. Die Kanzlerin sagte auf SZ-Nachfrage, man könne erst aus der Braunkohle aussteigen, wenn ausreichend alternative Arbeitsplätze geschaffen worden seien.

Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) gab bekannt, dass von den angekündigten 400 Millionen Euro für Mikroelektronik-Forschung mehr als 100 Millionen nach Sachsen fließen – davon 63 Millionen ins Dresdner Fraunhofer-Institut IPMS. Fraunhofer rechnet mit bundesweit 500 neuen Forschungs-Arbeitsplätzen.

Die Ost-Ministerpräsidenten forderten, Förderprogramme so zu konzipieren, „dass der ins Stocken geratene wirtschaftliche Aufholprozess der neuen Länder wieder an Dynamik gewinnt“. Ostdeutschland habe weniger große Firmen und private Forschung, hohe Arbeitslosenquoten und geringere Steuerkraft. Mehrere Regierungschefs kritisierten die Erreichbarkeit ihrer Länder. Der Bund solle als Eigentümer darauf hinwirken, dass die Bahn Ost-Standorte stärke und auf Werksschließungen verzichte. Bei der Bewerbung um die Fußball-EM 2024 solle außer Berlin auch Leipzig Spielort werden. (SZ/dpa)

