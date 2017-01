Merkel unterstützt Pläne de Maizières

Berlin/München. Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt grundsätzlich den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maizière (beide CDU) zum Umbau des Sicherheitsapparats in Deutschland. Das sagte der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter am Mittwoch in Berlin.

Angesichts der Terrorgefahr dringt de Maiziere auf eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden und eine übergeordnete Steuerungseinheit. Dazu schlägt er eine Stärkung des Bundeskriminalamts und eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten der Bundesbehörde vor.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hat den Vorstoß von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Konzentration der Zuständigkeiten des Verfassungsschutzes auf den Bund kategorisch abgelehnt. „Ich kann Ihnen nur sagen: Eine Auflösung des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz wird niemals kommen“, sagte Seehofer am Mittwoch vor Beginn der Klausur im Kloster Seeon.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hält den Vorstoß de Maizières bereits für erledigt. Die Auseinandersetzung sei „jetzt schon beendet, indem diese Vorschläge kein Mehrheit finden“, sagte Scheuer. (dpa)

