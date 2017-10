Merkel und Tillich beim CDU-Nachwuchs

Angela Merkel und Stanislaw Tillich (beide CDU). © dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt am Samstag (7. Oktober) zum Deutschlandtag der Jungen Union (JU) nach Dresden. Auch andere prominente CDU-Politiker sind zu Gast, darunter Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) will am Freitagabend zur Eröffnung ein Grußwort halten. „Die Polizei ist im Einsatz, geht aber von keinen Störversuchen aus“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Donnerstag.

Nach Angaben der Stadt sind bisher keine Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Deutschlandtag der JU angemeldet. (dpa)

