Merkel und Putin wieder im Gespräch Wer erreichte was am Rande des G20-Gipfeltreffens in China? Eine nüchterne Analyse.

Was haben Angela Merkel und Wladimir Putin da zu bereden? Beim „Familienfoto“ zum G 20-Gipfeltreffen in Hangzhou tauschten die Bundeskanzlerin und Russlands Präsident nur wenige Worte aus. Am Rande des Gipfels sprachen sie unter vier Augen auch über die Lage in Syrien. © reuters

Zwei Tage hatten die mächtigsten Politiker der Welt auf dem G 20-Gipfeltreffen in der chinesischen Millionenstadt Hangzhou über Probleme und Krisen beraten. Am Ende bleiben die Konflikte ungelöst. Es wurden viele Hände geschüttelt und warme Worte ausgetauscht.

Für die Kanzlerin war dieser Gipfel nur bedingt ergiebig. Als Erfolg dürfte Angela Merkel werten, dass sie in Hangzhou mit zwei mächtigen Männern den Gesprächsfaden wieder aufgenommen hat, mit denen sie nicht so gut auskommt (und umgekehrt): mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. In beiden Fällen ging es darum, Eskalationen zu verhindern – mit Putin im Ukraine-Konflikt, mit Erdogan beim Zerwürfnis über die Völkermord-Resolution des Bundestags zu den Armeniern im Osmanischen Reich. Eines ihrer Hauptthemen, die Flüchtlingspolitik, findet in der Abschlusserklärung zwar Erwähnung – jedoch nur windelweich. Ohne Verbindlichkeit und Zielvorgaben ist diese Krise aber nicht zu lösen. Merkel persönlich hat es nun in der Hand, daran etwas zu ändern. Denn Deutschland übernimmt von China die G 20-Präsidentschaft und richtet den Gipfel im Juli 2017 aus – kurz vor der Bundestagswahl.

Für Kremlchef Putin war der Gipfel kein Erfolg. Der 63-Jährige kam schon sichtbar müde von einer Wirtschaftskonferenz in Wladiwostok nach Hangzhou. Auch für ihn war der gescheiterte Einigungsversuch in der Syrien-Frage ein Dämpfer. Die USA konnten ihre Forderung zwar nicht durchsetzen, dass die russischen und syrischen Kampfjets Angriffe auf Zivilisten einstellen. Aber so bekam Putin auch nicht das Abkommen über ein gemeinsames Vorgehen in Syrien, mit dem Obama ihn als Partner auf Augenhöhe anerkannt hätte.

Im Ukraine-Konflikt wollte Putin eigentlich die westlichen Partner überzeugen, dass diese Druck auf Kiew aufbauen. Stattdessen forderten Merkel, Hollande und Obama Bewegung von ihm, wenn er ihre Sanktionen loswerden wolle. Erfreulich für den Kremlchef war sein Treffen mit Erdogan: Die über Monate gestörte Freundschaft scheint repariert.

Enttäuschend war auch Barack Obamas letzter Auftritt auf der ganz großen politischen Bühne. Der US-Präsident hatte dafür etwas nach Hangzhou mitgebracht: die Ratifizierungsurkunde für die Pariser Uno-Klimavereinbarung. Zusammen mit China traten die USA dem weitreichenden Abkommen bei. Bei anderen Themen kam Obama nicht weiter. Seine Mahnung an China zur Zurückhaltung im Territorialstreit mit seinen Nachbarn zeigte keine Wirkung. Und vor allem ist eine weitere Chance verstrichen, im Syrien-Konflikt den vom Bürgerkrieg gequälten Menschen zu helfen.

Die neue britische Premierministerin Theresa May kehrt mit gemischten Gefühlen nach London heim. Die Frau, die nun das Brexit-Votum der Briten zu vertreten hat, bekam die Kühle der EU-Granden und Obamas zu spüren. Solange die Briten noch in der EU sind, müssen sie im Verbund verhandeln und dürfen keine Extrawürste bei Freihandelsabkommen braten.

Nachdem alle Hände geschüttelt, alle Reden gehalten und alle Gespräche geführt sind, feiert Chinas Präsident Xi Jinping den „Erfolg“ des G 20-Gipfels. Die Bühne gehört allein ihm – ebenso die riesige Leinwand im Pressezentrum, wohin die Bilder des Gipfels übertragen wurden. Xi verfolgte mit dem ersten G 20-Gipfel in China vor allem ein Ziel: den Führungsanspruch der aufstrebenden asiatischen Macht in der Welt zu demonstrieren. Vom Außenseiter zum Hauptakteur, ja, sogar zum Kapitän. So feiert ihn nun auch die Propaganda: „Wir sitzen alle in einem Boot, während diesmal China den Kurs vorgibt.“ (dpa)

