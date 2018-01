Merkel und Kretschmer rufen zu Zusammenhalt auf Im neuen Jahr hofft die Kanzlerin auf eine baldige Regierungsbildung. Sachsens Regierungschef setzt auf die Unterstützung der Bürger – und wirbt um ihr Vertrauen.

Alle Jahre wieder lächelt die Kanzlerin auf gewohnt zurückhaltende Weise in die Kamera. Die Neujahrsrede der deutschen Regierungschefs hat Tradition. Angela Merkel hält die Ansprache bereits zum dreizehnten Mal. © epa

Berlin/Dresden. Nach einem Jahr heftiger politischer Streitereien hat Kanzlerin Angela Merkel zu mehr Zusammenhalt und Respekt in der Gesellschaft aufgerufen. Darüber hinaus versprach die CDU-Chefin, sich für ein rasches Ende der Hängepartie bei der Regierungsbildung einzusetzen. „Denn die Welt wartet nicht auf uns“, sagte Merkel. Die Politiker hätten den Auftrag, sich um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und die Bedürfnisse aller Bürger im Auge zu haben. „Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet – auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden.“ Am 7. Januar beginnen die Sondierungen von Union und SPD. Mögliche Ergebnisse der Gespräche sind eine Große Koalition oder eine Minderheitsregierung unter Merkel.

In ihrer Ansprache forderte Merkel die Menschen in Deutschland auf, sich wieder stärker bewusst zu werden, „was uns im Innersten zusammenhält“. Das Gemeinsame müsse wieder deutlicher in den Vordergrund gestellt werden. Man müsse sich bemühen, wieder mehr Achtung vor dem anderen zu haben, „und zwar Achtung im umfassenden Sinne – aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen –, das sind meine Wünsche für das neue Jahr.“

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bat die Bürger um Vertrauen und Unterstützung bei den anstehenden Aufgaben. „Wir Sachsen halten zusammen! Darin liegt unsere Stärke“, sagte er. Das vielfältige Engagement für das Land und die Gesellschaft, in Familie, Beruf oder Ehrenamt sei unverzichtbar. Kretschmer versicherte, dass die Regierung für ein Land arbeitet, das allen Kindern beste Bildungschancen biete, wo die Wirtschaft weiter wachse, Menschen gute Arbeit biete und Wohlstand sichere und wo sich die Bürger sicher fühlen könnten. (dpa)

zur Startseite