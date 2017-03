Merkel spricht in Ägypten über Flüchtlinge und Geld Für die Kanzlerin ist der Besuch in Kairo ein weiterer Balanceakt. Menschenrechte, Geschäfte und vor allem die Flüchtlingspolitik müssen besprochen werden.

Treffen im Präsidentenpalast in Kairo: Staatschef Abdel Fattah al-Sisi empfing am Donnerstag Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem einstündigen Gespräch. Es ging dabei nicht nur um den Umgang mit Flüchtlingen. © reuters

Die ägyptische Hauptstadt machte es der deutschen Kanzlerin nicht leicht. Auch wenn einige Hauptstadtzeitungen Angela Merkel wie den rettenden Engel feierten, schon die deutsche Nationalhymne zur Begrüßung am Flughafen war gespickt mit Misstönen. „Merkel ist in der Stadt“, twitterte der bekannte Blogger Big Pharaoh. „Sie will uns ihren Deal schmackhaft machen – stoppt die Migranten und steckt sie in Lager, dann halten wir die Klappe bei den Menschenrechten und zahlen Geld.“

Damit gemeint ist vor allem Staatschef Abdel Fattah al-Sisi, der die Kanzlerin zu einem einstündigen Gespräch empfing. Sie redeten über Wirtschaftsbeziehungen und Migranten, über den Kampf gegen den Terror und die Lage in Libyen, von dessen Küste im vergangenen Jahr die meisten der 180 000 Bootsflüchtlinge in Richtung Italien übersetzten. Ägypten hat erheblichen Einfluss in dem zerfallenden Post-Gaddafi-Staat. Erst vor zwei Wochen gelang es Kairo, zum ersten Mal ein indirektes Treffen zwischen dem Premier der Einheitsregierung in Tripolis, Fayez al-Sarraj, und seinem härtesten Gegenspieler im Osten, Ex-General Khalifa Haftar, zu arrangieren.

Bei den von Merkel, der Union und Teilen der SPD favorisierten Auffanglagern für Migranten in Nordafrika winkt Kairo ab. Seit dem Flüchtlingspakt mit der Türkei wissen auch die Mächtigen in Ägypten, dass sich mit Europas Flüchtlingsangst viel Geld verdienen lässt. Bei jeder Gelegenheit lässt Präsident al-Sisi seit Februar 2016 die Zahl von angeblich fünf Millionen Flüchtlingen kursieren, für die Ägypten sorgen müsse. Die Uno weiß davon nichts und spricht von rund 250 000 Betroffenen, der Großteil kommt aus Syrien und dem Sudan. Finanzielle Unterstützung für diese Familien leisten allein das Uno-Hilfswerk und seine Partner. Ägyptens Bürokratie dagegen versucht vor allem, sich an dem Unglück der Fremden zu bereichern, indem sie für Aufenthaltsgenehmigungen hohe Bestechungssummen kassiert.

Am Freitag fliegt die Kanzlerin weiter nach Tunesien. Dort trifft sie den 90-jährigen Präsidenten Beji Caid Essebsi und spricht vor dem tunesischen Parlament.

