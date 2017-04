Merkel setzt auf den Doppelten Peter Kanzleramtschef Altmaier soll das CDU-Wahlprogramm schreiben, Generalsekretär Tauber den Erfolg der Kanzlerin organisieren. Doch die SPD protestiert.

Politisches Schwergewicht: Peter Altmaier (l.) soll dabei helfen, Angela Merkel erneut ins Kanzleramt zu bringen. CDU-Generalsekretär Peter Tauber allein traut die Parteichefin den Job offenbar doch nicht zu. © dpa

Es dürfte auch ein Zeichen von Angela Merkel an jene in der CDU sein, die nicht gerade zu den besten Freunden von Peter Tauber zählen. Seit Langem ist intern meist hinter vorgehaltener Hand auch Kritik an dem 43-Jährigen zu hören. Manch Älterem ist die Affinität des Generalsekretärs zu Internet und neuen Medien suspekt. Andere werfen ihm vor, den konservativen Parteiflügel zu wenig zu pflegen.

Nun bekommt der Hesse in diesem besonderen Wahljahr ein politisches Schwergewicht von der Saar an die Seite: Mit Kanzleramtschef Peter Altmaier soll Merkels rechte Hand in der Regierungszentrale das von der CDU „Regierungsprogramm“ genannte Wahl-Manifest schreiben. Der 58-Jährige wird damit 40 Jahre CDU-Erfahrung und die Tricks aus 23 Jahren im Bundestag in den Wahlkampf einbringen. Altmaier und Tauber – als Tandem sollen die beiden Merkel helfen, im Bund an der Regierung zu bleiben. Kann das klappen?

In der Partei ist von vernünftiger Arbeitsteilung die Rede. Tauber wird sein Organisationstalent zugute gehalten. Im Wahlkampf soll er vor allem die wichtige Wählerwerbung an der Haustür vorantreiben. Altmaier gilt unionsintern als erfahrener und kluger Stratege. Von 2009 bis 2012 war er als Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion einer der wichtigsten Strippenzieher Merkels im Parlament. Im Mai 2012 wurde er dann für etwa eineinhalb Jahre Bundesumweltminister, bevor er Ende 2013 ins Kanzleramt wechselte. Altmaier war in vielen Wahlkämpfen mit dabei, kennt die Untiefen von Union und Regierung wie nur wenige neben ihm.

Nach kurzem Überlegen habe Altmaier dem Vorschlag Taubers zur Arbeitsteilung im Adenauerhaus zugestimmt, heißt es in Parteikreisen. „Allen ist klar, dieser Bundestagswahlkampf wird anders, wird einen besonderen Charakter haben“, wiederholt Tauber das Mantra Merkels, mit dem er die ungewöhnliche Konstellation begründet.

Doch bleibt Altmaier Zeit für den Zusatzjob? Immerhin laufen auf seinem Schreibtisch sämtliche Regierungsvorhaben zusammen – und auch nationale und internationale Großthemen. In der Union werfen ihm manche jetzt schon vor, er habe sich etwa als Flüchtlingskoordinator immer mal verzettelt. Nun soll Altmaier gerade den Überblick über das gesamte Themenkonzert Merkels einbringen – und letztlich mit dem Wahlprogramm auch die Ergebnisse von zwölf Jahren Kanzlerschaft mit frischen Ideen verquicken.

Kritiker monieren allerdings auch, dass mit Altmaier einer der wichtigsten Regierungsmanager nun Wahlkampf in der Parteizentrale macht. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley warf der CDU eine Vermischung von Wahlkampf und Regierungskoordination vor und kritisierte, dass sich „Frau Merkel über gängige politische Spielregeln hinwegsetzt“. FDP-Vize Wolfgang Kubicki forderte Altmaiers Rücktritt: „Wenn der Kanzleramtschef Wahlkampfmanager der CDU wird, muss er sein Regierungsamt aufgeben. Denn die Verquickung von Regierungsamt und parteipolitischer Betätigung, insbesondere in Wahlkampfzeiten, ist eklatant verfassungswidrig“, sagte er der Bild-Zeitung.

Altmaier und Tauber wollen dieses „Geschmäckle“ zerstreuen – es gebe eine klare Aufteilung zwischen unbezahlter ehrenamtlicher Tätigkeit für die Partei und dem Kanzleramtschef, wird versichert. Letztere Funktion solle dabei auf keinen Fall leiden, heißt es. Ob das klappt? (dpa)

