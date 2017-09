Merkel liest Autobossen die Leviten – ein bisschen Zur Eröffnung der Autoschau müssen sich die Manager Kritik der Kanzlerin anhören. Sie wandte sich jedoch auch gegen eine Verdammung des Diesels.

Schwierige Situation für Kanzlerin Merkel und VW-Chef Müller auf der IAA. © dpa

Zwei Frauen und ein Kind bestimmen in dieser Stunde das Geschehen. Wobei das Mädchen den stärksten Eindruck hinterlässt, auch auf die anwesenden Chefs der deutschen Autohersteller. Violina, gerade acht Jahre alt, stellt bei der Eröffnungsfeier der 67. Internationalen Automobilausstellung IAA in Frankfurt am Main vor 2 000 Gästen die spannendsten Fragen. „Brauchen wir noch einen Führerschein?“ „Können Autos eines Tages denken?“ „Machen wir aus Fahrzeit Freizeit?“ Nur die Frage nach dem Diesel und der Umwelt hatten ihr die Verantwortlichen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) nicht aufgeschrieben. Auch Sheryl Sandberg, die Geschäftsführerin von Facebook, zum ersten Mal bei einer IAA, spricht das Thema nicht an. Sie spendet aber Trost und hatte eine gute Nachricht für die Autobosse. „Wir sind die einzige Firma im Silicon Valley, die keine Autos baut.“ Sie will trotzdem mit den Autobossen kooperieren, in Sachen Digitalisierung.

Bundeskanzlerin Angela Merkel bleibt es vorbehalten, VDA-Präsident Matthias Wissmann, Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Chef Harald Krüger und vor allem VW-Chef Matthias Müller die Leviten zu lesen. Ein wenig jedenfalls. Eine Brandrede ist es nicht, die Merkel hält, sie äußert Kritik, aber mit Bedacht. Ganz im Sinne des Veranstaltungsortes. Schließlich wird die IAA an diesem verregneten Morgen im Saal Harmonie des Frankfurter Congress Centers eröffnet. Die Herren Automanager müssten aus Fehlern lernen, sich erneuern.

„Einige Unternehmen haben Lücken exzessiv ausgenutzt. Auch wenn es nur einige Unternehmen betrifft, ist doch viel Vertrauen zerstört worden“, sagt die Kanzlerin und blickt vor allem auf VW-Chef Müller. „Sie haben sich damit nicht nur selbst Schaden zugefügt, sondern vor allem Verbraucher und Behörden getäuscht und enttäuscht“. Jetzt gelte es, so schnell wie möglich, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückzugewinnen.

Das ist es dann auch mit der Kritik von Merkel. Wissmann, oberster deutscher Autolobbyist, gibt sich reuig. Es seien Fehler gemacht worden, die nicht hätten passieren dürfen, die erkannt worden seien und „denen wir mit aller Konsequenz nachgehen“. Und kann sich entspannen.

Denn Merkel wird dann doch zumindest im Ansatz zur Autokanzlerin auf der weltgrößten Schau der Branche. Sie redet dem Diesel das Wort, natürlich dem sauberen. „Es geht kein Weg daran vorbei, dass wir auf Jahrzehnte noch Verbrennungsmotoren brauchen und gleichzeitig in neue Antriebstechnologien investieren.“ Ein Entweder-oder helfe nicht. „Wir brauchen beides“, sagt Merkel zu Wissmann und den Automanagern. „So können wir Fahrverbote für den Diesel verhindern.“ Die Herren nicken. Dann geht Merkel durch die Hallen, schaut sich einige der gerade mal 30 derzeit käuflichen Elektroautos deutscher Hersteller an und das was noch kommen soll. BMW, Ford, Opel, Bosch, Schaeffler, Audi, VW und Mercedes gehören zu den traditionellen Anlaufpunkten, die sie wie 2015 besucht.

Und draußen schimpft die DUH

Violina ist nicht dabei, auch wenn es sie am stärksten betrifft, welche Autos in Zukunft über die Straßen rollen sollen. Und wie sauber sie sind. Draußen vor dem Eingang der IAA wettert derweil Jürgen Resch, der Chef der Deutschen Umwelthilfe (DUH), im Dauerregen gegen den Diesel. Vor allem schmutzige Diesel-SUVs würden drinnen in den Hallen gezeigt. Und viel zu wenig Elektroautos, poltert er. „Die Zahl deutscher Elektromodelle ist 2017 sogar geschrumpft, bei SUVs hat sie sich verdoppelt.“ Resch fordert Merkel auf, die Konzerne an die Kandare zu nehmen. Die aber hört es nicht, während sie drinnen auch die schönen neuen und nicht gerade sauberen SUVs anschaut.

