Merkel empfiehlt Reisen nach Arabien

Angela Merkel © dpa

Vor dem Tourismusgipfel am Montag in Berlin hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Reisen in die arabische Welt empfohlen. In ihrem Video-Podcast vom Sonnabend motivierte sie Urlauber, sich bei Aufenthalten in der Region näher mit der Geschichte und Entwicklung der Länder zu befassen. Man erfahre so „mehr über die Zusammenhänge“ zwischen den arabischen Staaten und Europa – während man zugleich den wirtschaftlich wichtigen Fremdenverkehr im Nahen Osten fördere.

Zu Sorgen um Terroranschläge meinte die CDU-Chefin, die deutschen Botschaften beobachteten die Lage sehr genau. Urlauber sollten vor ihrer Reise aber die Hinweise des Auswärtigen Amtes „sehr gut lesen“.

Die deutsche Tourismusbranche trifft sich zum Wochenbeginn in der Hauptstadt. Schwerpunkte sind die Terrorbedrohung und der Tourismus in der arabischen Welt. Erörtert wird auch, inwieweit Reisen zur Verständigung beitragen können. Merkel zeigte sich von der guten Entwicklung des heimischen Tourismus überzeugt. Viele Menschen entdeckten „die deutsche Heimat sozusagen von Neuem“. Zudem kämen viele ausländische Touristen – das 500. Reformationsjubiläum im kommenden Jahr werde weitere bringen. (dpa)

