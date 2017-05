Merkel bei Grundsteinlegung in Kamenz

Daimler beginnt mit dem Bau einer zweiten Batteriefabrik bei der Accumotive am Standort Kamenz. Die Produktions- und Logistikfläche wird mit der neuen Fabrik auf rund 80 000 Quadratmeter vervierfacht. © Visualisierung: Daimler AG

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an diesem Montag, 14.30 Uhr, zur Grundsteinlegung für die neue Batteriefabrik von Daimler in Kamenz erwartet. Der Konzern investiert 500 Millionen Euro in das zweite Werk seiner Tochter Accumotive in der Stadt. Kamenz soll damit zum Kompetenzzentrum im globalen Produktionsverbund für Lithium-Ionen-Batterien bei Daimler werden. Ziel ist es, elektrisch betriebene Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. 2025 soll jedes fünfte Auto von Daimler ein Stromer sein. Die neue Fabrik soll Mitte 2018 fertig sein.

Die Grundsteinlegung im Live-Stream

zur Startseite