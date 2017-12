Merkel beharrt auf Flüchtlingsverteilung

"Wir brauchen auch Solidarität nach innen.“ Ein Blick bitte nach Berlin am 18.12. : Frau Merkel und die gesamte Politikriege in Berlin: Schämen Sie sich für Ihre Heuchelei! Wie Sie alle - samt unserer Kirchen - dort mit Menschen umgegangen sind, die durch Ihre Fehler zu Schaden kamen, ist eine Schande! Ist das die praktizierte Solidarität, von der Sie sprechen? Sich medienwirksam in die erste Reihe pressen um Mitleid bekunden und dann abtauchen? Jeder sollte - angesichts so einer Menschenverachtung - Verständnis für die Menschen haben, die sich schützen und allem Fremden distanziert gegenüber stehen! Aber stimmt ja: Menschen mit einem Hungerlohn entschädigen, aber sich gleich mal die Diäten erhöhen, das ist gelebte Solidarität!