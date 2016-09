Merianplatz ist fertig umgebaut Der zentrale Platz wurde saniert und barrierefrei gestaltet. Zur Übergabe kommt am Montag der Baubürgermeister nach Gorbitz.

Neue Wege, frisches Grün, ein angenehmer Platz – die Gorbitzer haben jetzt einen neuen Ort für Treff, Aufenthalt, Spiel und Gespräche bekommen. Die Stadt hat rund 720 000 Euro investiert und den Merianplatz saniert. Das war dringend notwendig. Ende der 1980er-Jahre angelegt, prägten später desolate Treppenanlagen und unebener Belag das Bild. Es fehlten Aufenthaltsbereiche, vorhandene Wege erwiesen sich als ungünstig, als Platz wurde die Fläche kaum wahrgenommen. Nun gibt es eine neue Beleuchtung, Bäume wurden gepflanzt, Bänke aufgestellt.

Am nächsten Montag ist Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontaine (Grüne) in Gorbitz zu Gast, um 13.30 Uhr den frisch sanierten Platz den Anwohnern zu übergeben. Besonderer Hingucker ist die Grünfläche am Eingang zur Höhenpromenade. Zwei Stelen aus Stahl tragen den Namen von Sybilla Maria Merian, die um 1700 als Forschungsreisende bekannt war und Schriften über die Tier- und Pflanzenwelt des asiatischen Raums veröffentlichte. Die beiden Stelen zeigen Motive ihrer Werke. Auch der Trampelpfad zwischen dem Leutewitzer Ring und dem Einkaufszentrum Sachsenforum wurde befestigt und durch einen kleinen Platz erweitert. Eine größere Freifläche gibt es jetzt außerdem am Wölfnitzer Ring vor dem Eingangsbereich zum Freizeitbad Elbamare. (SZ/noa)

