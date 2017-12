Mercedesfahrerin rammt Radfahrer Kurz angehalten hat die Pkw-Fahrerin, verlässt dann jedoch schnell den Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Symbolfoto © Klaus-Dieter Brühl (Archiv)

Coswig. Ein 17-jähriger Fahrradfahrer wurde von einem Pkw erfasst und verletzte sich dabei. Die Mercedesfahrerin verließ unerlaubt den Unfallort.



Am Freitag, 8.45 Uhr, ist ein 17-jähriger Fahrradfahrer an der Kreuzung Hohensteinstraße/ Salzstraße von einem Mercedes erfasst worden. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Verkehrsteilnehmerin hielt kurz an, beging dann aber doch Fahrerflucht. (szo)



Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Mercedes oder dessen Fahrerin machen? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Meißen entgegen.

Aus dem aktuellen Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Kontrolle über Fahrzeug verloren Großenhain. Sonntagmittag war die Fahrerin (23) eines Skoda auf der Bundesstraße 101 zwischen Großenhain und Elsterwerda unterwegs. Kurz vor dem Rastplatz „Stroga“ verlor sie auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug blieb im Straßengraben liegen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 4000 Euro. Glätteunfall Lampertswalde. Der Fahrer (38) eines BMW war Sonntagvormittag auf der K 8516 zwischen Mühlbach und Lampertswalde unterwegs. Auf der winterglatten Straße verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

zur Startseite