Mercedes überschlug sich Pkw-Unfall auf der Autobahn verursachte einen hohen Sachschaden.

Symbolfoto © dpa

Hainichen. Am Sonntag gegen 12.30 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes die Bundesautobahn 4 aus Richtung Aachen kommend in Richtung Dresden. An der Anschlussstelle Hainichen verließ er die Autobahn. In der Anschlussstelle, in einer Rechtskurve, kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Mercedes mit zwei Leitpfosten, einem Hinweisschild und der Schutzplanke. Er überschlug sich und kam nach etwa 20 Metern auf der rechten Seite zum Liegen. Verletzt wurde niemand.

Der Gesamtschaden bei dem Unfall wurde auf über 30.000 Euro geschätzt.

zur Startseite