Mercedes schleudert in den Gegenverkehr

Symbolbild. © dpa

Zittau. In Zittau kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei welchem hoher Sachschaden entstand. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Ein 41-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Arndtstraße. Kurz vor der Einmündung zur Lessingstraße erkannte er vermutlich das Bremsen des vor ihm befindlichen Fahrzeuges zu spät. Beim Abbremsen des Daimlers kam der Wagen ins Schleudern und touchierte den im Gegenverkehr befindlichen Mitsubishi. Dieser kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Wand.

Es wurde niemand verletzt, aber es entstand ein Gesamtschaden von circa 9 000 Euro. (szo)

