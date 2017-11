Mercedes prallte gegen Baum

Riesa. Am Sonntagnachmittag stahlen Unbekannte einen hellblauen Opel Mokka vom Parkplatz eines Pflegeheims an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Täter hatten zuvor den Wagenschlüssel aus der Jackentasche des Fahrzeughalters entwendet, während die Jacke an einer Garderobe im Pflegeheim hing. Außerdem stahlen die Unbekannten noch rund 50 Euro Bargeld aus einem daneben abgelegten Beutel.

Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Großenhain. Am Sonntagabend parkte eine 43-Jährige ihren grauen Mercedes SLK am rechten Fahrbahnrand der Schillerstraße in Höhe der Hausnummer 18. Als sie am Montagmorgen ihren Wagen wieder nutzten wollte, musste sie einen erheblichen Schaden am Heck des Wagens feststellen. Die Schadenshöhe wurde nach einer ersten Einschätzung auf rund 1.500 Euro beziffert. Spuren am Unfallort legen den Verdacht nahe, dass ein Radfahrer den Schaden verursacht hat. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Großenhain oder unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 bei der Polizeidirektion Dresden zu melden.