Mercedes prallt gegen Betonrohre Zwischen Hainichen und Döbeln kam ein Mann am Freitag von der Straße ab. Der Schaden am Fahrzeug ist hoch.

© Symbolbild/Marko Förster

Ein 56-Jähriger prallte mit seinem Mercedes am Freitagnachmittag gegen Betonelemente in einem Straßengraben, teilt die Polizei mit. Gegen 15.30 Uhr war er auf der Straße des Friedens (B 169) von Hainichen in Richtung Döbeln unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und im Graben landete. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, allerdings entstand an seinem Fahrzeug ein hoher Sachschaden: rund 10 500 Euro.

Die Polizei vermeldet außerdem einen Einbruch in einen Kleintransporter in Döbeln. Irgendwann zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag machten sich die Unbekannten an einem VW in der Straße Oberranschütz zu schaffen. Sie ließen einen Bohrhammer im Wert von circa 250 Euro mitgehen. Außerdem entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. (DA)

zur Startseite