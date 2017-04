Mercedes prallt gegen Baum

Wartehäuschen demoliert

Weinböhla. Vermutlich in der Nacht zum Freitag schlugen Unbekannte an einem Wartehäuschen der Bushaltestelle „Maxstraße“ an der Brückenstraße in Weinböhla zwei Glasscheiben ein und verursachten einen Schaden in bislang unbekannter Höhe. Auch bei der Haltestelle „Laubenschlösschen“ an der Moritzburger Straße wurde ein beschädigtes Wartehäuschen festgestellt, an dem zwei Scheiben eingeschlagen waren. Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Polizei nun Zeugen und fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den beiden Straftaten gemacht? Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Dresdner Polizei unter 0351/4832233 entgegen.