Mercedes prallt gegen Baum Die Straße zwischen Guttau und Kleinsaubernitz musste Dienstagmittag wegen des Unfalls gesperrt werden. Ein Mann war mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Der Mercedes landete an einem Baum. © Jens Kaczmarek

Ein Mercedes ist am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der Straße zwischen Guttau und Kleinsaubernitz von der Straße abgekommen. Am Ortsausgang Guttau kam das Auto in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Am Mercedes entstand Totalschaden, der mit rund 8 000 Euro beziffert wurde. Der 82-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt, seine 83 Jahre alte Beifahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Die Straße war im Zuge der Unfallaufnahme kurzzeitig vollgesperrt. (szo)

