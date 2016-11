Mercedes prallt gegen Baum

Rentnerin ertrunken Radibor. Passanten haben am Montagvormittag gegen haben Passanten im Kanal am Schlosspark von Milkel eine leblose Person entdeckt. Sie zogen den Leichnam der Frau an Land. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der 76-Jährigen feststellen. Ersten Ermittlungen nach war sie offenbar aufgrund eines medizinischen Problems in das Gewässer gefallen und dort ertrunken.

Libyer erfindet Besitz einer Bombe Bautzen. Zwei Frauen haben sich am Dienstagmittag an die Polizei gewendet. Sie teilten mit, dass sie in einem Cafe am Bautzener Kornmarkt ein Gespräch mit einem Mann geführt hatten. Dieser soll geäußert haben, dass er eine Bombe dabei hat. Beamten des Polizeireviers Bautzen suchten den 29-jährigen Libyer in dem Cafe auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und den Tatverdächtigen. Eine Bombe wurde nicht gefunden. In einer ersten Befragung räumte der Mann ein, dass seine Aussage nicht den Tatsachen entspricht. Der schlechte Scherz wird nun ein strafrechtliches Nachspiel für den 29-Jährigen haben. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest.

13-jähriger Junge bei Unfall verletzt Kamenz. Ein Kind wurde am Montagmorgen bei einem Unfall auf der Macherstraße in Kamenz verletzt. Der 13-jährige Schüler überquerte die Straße und ging zwischen verkehrsbedingt haltenden Autos hindurch. Ein Ford Mondeo, der aus Richtung Nordstraße kam, stieß seitlich mit dem Jungen zusammen. Das Kind zog sich leichte Verletzungen am Ellenbogen zu. Am Ford wurde der Außenspiegel abgerissen. Der Schaden wurde mit etwa 260 Euro beziffert. Der 70-jährige Fahrer erkundigte sich noch nach dem Befinden des Schülers und verließ anschließend die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erst später meldete sich der Mann bei der Polizei.

Auf 56-Jährigen eingeschlagen Radeberg. In Radeberg kam es am Sonntagabend zu einer Körperverletzung. Ein 56-Jähriger befand sich gegen 20.15 Uhr auf dem Heimweg auf der Stolpener Straße, als ihn zwei Männer angriffen. Sie schlugen und traten mehrere Minuten auf den Geschädigten ein. Die Kriminalpolizei bittet dazu um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Kamenz, Telefon: 03578 3520 oder einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

Zigarette im Gesicht ausgedrückt Bautzen. Am Montagabend sind Beamte der Bereitschaftspolizei in Bautzen auf eine tätliche Auseinandersetzung vor dem Kornmarkt-Center aufmerksam worden. Ein 20-Jähriger war mit zwei jungen Asylsuchenden in Streit geraten. Vorangegangen waren volksverhetzende und bedrohende Aussagen des Bautzeners. Daraufhin drückte ihm ein 17-jähriger Syrer eine Zigarette auf der Wange aus. Sein 18-jähriger Landsmann soll den 20-Jährigen zudem geschlagen haben.

Moped gestohlen Bautzen. Am Montagvormittag haben Diebe in Bautzen eine rote Simson S51 gestohlen. Das Moped mit dem Versicherungskennzeichen 807 KSE stand an der Edisonstraße. Den Zeitwert des Zweirades bezifferte der Eigentümer mit rund 1500 Euro.

Ladendieb geschnappt Kamenz. Mitarbeiter eines Baumarktes An der Windmühle in Kamenz haben am Montagnachmittag einen Ladendieb gestellt. Die Zeugen beobachteten den 20-jährigen Deutschen, als dieser Taschenlampen mitsamt den Originalverpackungen über einen Zaun im Außenbereich des Marktes warf. Dort fing ein Komplize das Diebesgut auf. Die Angestellten hielten den Mann im Markt bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Schaden wurde vorläufig auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizisten entdeckten bei der Durchsuchung des 20-Jährigen ein Einhandmesser, eine Zange, Handschuhe und eine Sturmhaube. Bereits gegen 8 Uhr hatten die Angestellten des Baumarktes den Aufbruch eines auf dem Gelände stehenden Containers gemeldet. Der Schaden wurde auf etwa 70 Euro beziffert. Gestohlen wurde nach den ersten Erkenntnissen nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen aufgenommen. Im Rahmen dieser Untersuchungen werden die Kriminalisten auch nach seinen Komplizen fahnden. Die Ermittler prüfen zudem, ob das Duo auch als Tatverdächtige zu dem Containeraufbruch infrage kommt.