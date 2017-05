Mercedes-Messe in der Arena Das Autohaus Widmann stellt eine Art Indoor-Automeile auf die Beine. Warum dieser Aufwand? Die SZ hat nachgefragt.

Etwa 150 Fahrzeuge will das Autohaus Widmann im Juni in und vor der Sachsenarena präsentieren. Für so eine Bandbreite ist nicht einmal am Standort in Zeithain Platz, sagen Geschäftsführer Jens Bergk und Marketing-Mitarbeiterin Luisa Giebel. © Lutz Weidler

Wo sonst Musiker und Comedians auftreten, sind die Stars am 10. Juni auf Rädern unterwegs: Rund einen Monat nach der Automeile kommt das Mercedes-Autohaus Widmann nach Riesa und präsentiert den ganzen Tag über die verschiedensten Modelle des Herstellers. „Sterne zum Greifen“ heißt die Veranstaltung, bei der neben dem bloßen Schauen auch die eine oder andere Probefahrt möglich sein soll. Dahinter steckt nicht nur die Lust am Verkaufen, sagen Geschäftsführer Jens Bergk und Marketing-Mitarbeiterin Luisa Giebel. Die Sächsische Zeitung hat mit ihnen über die Hintergründe der Aktion gesprochen.

Anfang Juni will sich Ihr Autohaus in der Sachsenarena präsentieren. Genügt Ihnen die Automeile nicht mehr?

Jens Bergk: Auf der Automeile können wir nur fünf bis acht Fahrzeuge präsentieren. Während der Veranstaltung in und vor der Arena möchten wir die gesamte Palette von Mercedes-Benz abbilden. Insgesamt werden rund 150 Fahrzeuge ausgestellt. Die Besucher haben die Möglichkeit, die Fahrzeuge live zu erleben und auch Probefahrten mit einigen Modellen zu unternehmen. Das geht auf der Automeile nicht, und auch an unserem großzügigen und modernen Standort in Zeithain können wir nur einen Teil der Modellvielfalt zeigen.

Heißt also, es wird auch Fahrzeuge zu sehen geben, die selbst Ihren Autohäusern nicht ständig ausgestellt sind?

Bergk: Genau. Es werden beispielsweise die Modelle der AMG-GT-Reihe sowie der neue E63 AMG präsentiert. Aber wir zeigen nicht nur Pkw, Vans, Transporter, sondern auch verschiedene Trucks. Es ist alles dabei, bis hin zum Elektro-Smart.

Apropos Elektroautos: Wie ist denn die Nachfrage der Kunden, was umweltfreundlichere Modelle angeht?

Bergk: Derzeit noch verhalten. Aber der Trend geht in diese Richtung, und wir tun gut daran, ihn nicht zu verschlafen. Aktuell verkaufen sich vor allem die Volumenmodelle, also die A-, B-, C- und E-Klasse sehr gut. Auch der Absatz der AMG-Modelle hat in der letzten Zeit einen starken Zuwachs erlebt.

Mercedes gilt manchem Autofahrer immer noch als Marke für die gut Betuchten. Ist da was dran?

Bergk: Nein. Mercedes Benz bietet nach wie vor Fahrzeuge im oberen Preissegment an, doch in den letzten zehn bis 15 Jahren wurde die Modellpalette stark erweitert, wodurch sich unsere Zielgruppe vergrößert hat. Mittlerweile können wir für jeden Kundenanspruch das passende Mercedes-Benz-Fahrzeug liefern. Auch in der Transporter-Sparte verzeichnen wir deutlichen Zuwachs. Die Mercedes-Transporter sind längst nicht mehr nur gewerblichen Kunden vorbehalten, auch Familien, freizeitinteressierte Käufer und Individualisten interessieren sich zum Beispiel für die V-Klasse.

Die erweiterte Zielgruppe bemerkt man dann wahrscheinlich auch am Absatz, nehme ich an?

Bergk: Der steigt stetig. An unseren drei Standorten in Meißen, Zeithain und Röderland verkaufen wir mittlerweile weit über 1 000 Fahrzeuge im Jahr.

Autos verkaufen können Sie also ohnehin auch prima an den vorhandenen Standorten. Warum also der Aufwand, nun noch in Riesa eine „Indoor-Automeile“ auf die Beine zu stellen?

Bergk: Es ging uns darum, die regionale Verbundenheit und die Kooperationen mit unseren hier ansässigen Geschäftspartnern auszudrücken. Unser Unternehmen ist mittlerweile seit 1991 am hiesigen Markt präsent und erfolgreich tätig. Wir beschäftigen an den drei Standorten 150 Mitarbeiter, viele kommen aus der Region rund um Riesa.

Luisa Giebel: Wir möchten an diesem Tag unsere Gäste nicht nur mit unseren Fahrzeugen begeistern, sondern auch ein ganztägiges Rahmenprogramm bieten.

Wie sieht dieses Programm denn ganz konkret aus?

Giebel: Ab 10.30 Uhr werden die Gäste durch die Moderatoren Franzi und Julian von Energy Sachsen begrüßt. Die Fahrzeuge stellt Det Müller vor, den viele vom Motormagazin Grip auf RTL 2 kennen. Ab 13 Uhr wird er auch ein Interview geben und anschließend für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Dazwischen treten verschiedene Riesaer Vereine auf, etwa die Cheerleader und das Tanzstudio Live.

Bergk: Die Besucher können außerdem ihr Fahrzeug an diesem Tag kostenlos bewerten lassen und sich aus der Vielzahl der Modelle für ihren eigenen Stern vom Autohaus Widmann entscheiden.

Gespräch: Stefan Lehmann

