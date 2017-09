Mercedes macht sich selbstständig In Döbeln ist ein Kleintransporter unkontrolliert über eine Straße gerollt und gegen eine Betonsäule geprallt.

Dass man die Handbremse doch besser anziehen sollte, weiß nun ein Transporterfahrer aus Döbeln. Genau das hatte der Fahrer am Montag wohl an seinem Mercedes vergessen. Nach Polizeiinformationen war der Wagen auf der Walter-Eckhard-Straße abgestellt – und augenscheinlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert.

Der Kleintransporter machte sich selbstständig, rollte mehrere Meter zurück und stieß gegen eine Betonsäule. Durch den Unfall entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, an der Säule von etwa 3000 Euro. (DA)

