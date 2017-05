Mercedes landet im Straßengraben Auf der B 172 in Pirna krachte ein Pkw zunächst auf eine Verkehrsinsel, fuhr dort die Schilder um und landete schließlich im Graben.

© Marko Förster

Einsatz für die Feuerwehr am Sonntagabend in Pirna: Auf der B 172 landete ein Mercedes im Straßengraben. Zuvor war er in die Verkehrsinsel in Höhe der Rudolf-Breitscheid-Straße auf dem Sonnenstein geraten und hatte dort die Schilder umgefahren. Der 59-jährige Fahrer, der in Richtung Bad Schandau unterwegs war, blieb bei dem Unfall unverletzt.

Nach dem Überfahren der Verkehrsinsel trat Öl aus dem Fahrzeug aus, das von den Kameraden der Feuerwehr Pirna beseitigt wurde. Der Schaden beträgt schätzungsweise rund 5 000 Euro. Die Bundesstraße war gegen 23 Uhr wieder befahrbar. (mf)

