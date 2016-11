Mercedes landet am Baum Aus dem Polizeibericht: Ein 57-Jähriger war mit seinem Fahrzeug ins Schleudern gekommen. Und aus einem Autohaus stahlen Diebe Autoräder im Wert von 6 000 Euro.

Der Mercedes G krachte erst an einen Lichtmast, dann an diesen Baum. © Danilo Dittrich

Görlitz. Ein 57-jähriger Kraftfahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Zittauer Straße die Kontrolle über seinen Mercedes G verloren. Er kam ins Schleudern und krachte an einen Lichtmast. Von dort aus fuhr er noch an einen Straßenbaum. Nach Auskunft der Polizei sorgte der Unfall für einen Totalschaden am Fahrzeug. Der Fahrer sei nicht verletzt worden. Zur Reinigung der Unfallstelle rückte die Feuewehr an.

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Autoräder von drei Pkw entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses an der Girbigsdorfer Straße. Der Stehlschaden wurde auf rund 6 000 Euro geschätzt. Da die Autos von den Dieben auf Steinen aufgebockt wurden, entstand auch Sachschaden, der laut Polizei derzeit aber noch nicht beziffert werden kann. (szo)

