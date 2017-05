Mercedes gestohlen

In Gegenverkehr geraten

Priestewitz/OT Blattersleben. Ein 31-Jähriger fuhr am Montagnachmittag mit einem VW auf der Bergstraße. In einer Kurve geriet er auf die Gegenspur und stieß mit einem Toyota (Fahrer 58) zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 9000 Euro.