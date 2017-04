Mercedes gegen Mercedes Lkw-Zusammenstoß auf der Kreuzung verursacht einigen Sachschaden.

Am Montag kurz nach 11 Uhr war der Fahrer (58) eines Lkw Mercedes auf der S 85 im Hirschsteiner Ortsteil Prausitz in Richtung Riesa unterwegs. An der Kreuzung zur B 6 stieß er mit einem anderen Lkw Mercedes zusammen, dessen Fahrer (51) in Richtung Meißen fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

