Mercedes brennt auf der B6 Das Auto ist von der Autobahn in Görlitz gekommen und hat offensichtlich während der Fahrt Feuer gefangen.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Da aufgrund des Staus auf der A4 zufällig die Bundespolizei mit einem Hubschrauber über das Gebiet flog, konnte sie auch Bilder vom Einsatz machen.

Görlitz. Eine brennende Mercedes M-Klasse auf der B6 in Görlitz hat am Freitagvormittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Das Fahrzeug ist gegen 11.40 Uhr von der Autobahn kommend in Richtung Landeskrone unterwegs gewesen. „Der Wagen hat offensichtlich noch während der Fahrt Feuer gefangen“, teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig aus seinem Mercedes befreien, die Feuerwehr den Brand schnell löschen. „Offensichtlich lag ein technischer Defekt vor“, so der Polizeisprecher. (szo/tc)

