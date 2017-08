Mercedes-Aufbruch führt in Bad Muskau zu Golf-Diebstahl Die Besitzer büßten zudem Geldbörse, persönliche Dokumente und Wohnungsschlüssel ein.

© dpa

Bad Muskau. In Bad Muskau schlichen sich in der Nacht zu Freitag unbekannte Täter auf ein umfriedetes Grundstück an der Bautzener Straße. Dort drangen sie in einen gesichert abgestellten Mercedes ein und entwendeten eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, einen Wohnungsschlüssel sowie den Fahrzeugschlüssel zu dem neben dem Mercedes parkenden Fahrzeug. Diesen Pkw, es handelte es sich um einen relativ neuen, grauen VW Golf Variant (Baujahr 2015) mit dem amtlichen Kennzeichen: N-FB 877, entwendeten die Unbekannten. Der Golf hat einen Wert von ca. 22 000 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

zur Startseite