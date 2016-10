Mercedes auf rabiate Art gestohlen

Einbrecher stehlen Mercedes

Freital. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zugang zu einer Firma an der Schachtstraße in Freital-Döhlen und durchsuchten die Firmenräume. In der Folge stahlen sie einen zwei Jahre alten Mercedes Citan. Ein weiteres Firmenfahrzeug nutzten die Täter, um die Umzäunung zu durchbrechen. Der entstandene Schaden ist noch nicht abschließend bezifferbar.