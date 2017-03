Mer losse d’r Täsch drusse Der Kölner Dom ist seit Mittwoch für Kofferträger tabu. Vor der Kathedrale stehen jetzt Wächter und passen auf.

Koffer dürfen nicht mit in den Kölner Dom genommen werden. © dpa

Kopfschüttelnd wendet sich Heiner Drees ab. Ein Domschweizer in roter Robe hat ihm soeben den Zugang zum Kölner Dom verwehrt, weil er einen Rollkoffer hinter sich herzieht. „Ich find‘ das albern“, schimpft er. „Irgendwo muss auch mal gut sein. Dass ich als deutscher Staatsbürger jetzt nicht mal hier unser Heiligtum besuchen kann, das geht zu weit. Dann müssen die hier eben Schließfächer aufbauen. “

Seit Mittwoch gelten im Kölner Dom strengere Sicherheitsbestimmungen. Vom 1. März an dürfen Besucher keine großen Koffer, Reisetaschen und Wanderrucksäcke mehr mit in die Kathedrale nehmen. Das geschieht als vorsorgliche Schutzmaßnahme gegen Terrorismus. Die Maßnahme ist einschneidend, denn der Kölner Dom steht so dicht neben dem Hauptbahnhof, dass man im Chorraum die Bahnsteigdurchsagen hören kann. Zahllose Reisende, die noch ein paar Minuten Zeit haben, bis ihr Zug abfährt, huschen deshalb mal eben hinein. Domschweizer Hans Rögels schätzt den Anteil der Kofferträger an der Gesamtzahl der Besucher auf weit mehr als zehn Prozent. Jeden Tag kommen im Durchschnitt 20 000 Menschen. Dompropst Gerd Bachner, der Hausherr des Doms, hat mit Reaktionen wie der von Heiner Drees gerechnet. Das Ganze sei eine schwierige Abwägungssache, sagt er. Aber er selbst habe den Eindruck, dass die neuen Maßnahmen von der großen Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werden. Manche Familien behelfen sich damit, dass einer zurückbleibt und auf die Koffer aufpasst. Ein anderer Tourist hat sein Gepäckstück am Morgen einem Bettler vor dem Hauptportal anvertraut. (dpa)

