Menzels Äpfel gehen immer Im Rammenauer Hofladen gibt es 14 Apfelsorten - alle aus eigener Ernte.

Kristin Schieke zeigt eine Auswahl der prächtigen Äpfel. © Steffen Unger

Im Hofladen Menzel in Rammenau ist Apfelzeit. 14 Sorten aus eigener Ernte von der Plantage in Stolpen gibt es hier zu kaufen. Die älteren Kunden bevorzugen vor allem die Sorten Elster und Jonagold, weil sie etwas weicher sind. Jüngere Leute kaufen sehr gern den knackigen Gala-Apfel. Der Preis ist für alle gleich: Ein Euro kostete das Kilo – und damit etwa die Hälfte weniger als im Discounter oder Supermarkt. Mitarbeiterin Kristin Schiekel hilft mit, das ganze Jahr über Äpfel zu verkaufen. Chefin Nadine Menzel sagt, dass die diesjährige Ernte in jedem Fall bis zur nächsten reiche.

