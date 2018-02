Menschlicher Körper als spannendes Puzzle

Wie Leon und seine Schwester Kimberley konnten sich Grundschüler auf vielfältige Weise selber ausprobieren. Im Bioraum half ihnen Max Krahl dabei. Foto: Constanze Knappe

Wo muss das Herz hin, wo der Magen, wo die Leber? Leon weiß schon ganz gut Bescheid. Der Neunjährige und seine Schwester Kimberley (6) lernen eigentlich in der Grundschule An der Elster in Hoyerswerda. Mit dem Innenleben des menschlichen Körpers waren sie aber am Montagnachmittag in der Oberschule Lohsa beschäftigt. Die hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen – vorrangig Grundschüler wie Leon, deren Eltern noch überlegen, welche weiterführende Schule ihre Kinder ab dem nächsten Schuljahr besuchen. Leons Mutti Jana Strehmel fällt die Entscheidung nicht schwer. Sie sei ja selbst damals in Lohsa zur Schule gegangen. Aber, so fügt sie schnell noch hinzu, das Damals sei kein Vergleich dazu, wie die Schule heute aussieht. 2011 war sie nach der Sanierung wieder bezogen worden. Leon jedenfalls ist von den Klassenzimmern ganz begeistert – und nicht zum ersten Mal hier. Beim Schnupperunterricht konnte er sich probehalber schon mal wie ein Großer fühlen. Über Ägypten hätten sie da gesprochen und Lesezeichen gebastelt.

Wo die inneren Organe des Menschen sitzen und warum, das wird er in Biologie noch genauer lernen. Es fasziniert ihn, wie bei einem Puzzle die Teile zusammenzusetzen. Nur ganz wenig Anleitung braucht er. Max Krahl hilft ihm gern. Er und Leon Schramm aus der Neunten hatten sich zur Freude ihrer Fachlehrerin Andrea Krautz bereit erklärt, den Grundschülern Einblicke ins Fach Bio zu geben. Beim Mikroskopieren etwa. Die beiden waren schon voriges Jahr dabei. Weil sie Bio mögen, wie sie versichern. Und weil es eine Extra-Note dafür gibt, ergänzen sie etwas leiser. Im Chemiekabinett geht Robert Marusch den Grundschülern bei diversen Experimenten zur Hand. Chemie sei sein Lieblingsfach, so der Zehntklässler. Das brauche er auch, in seiner Lehre zum Friseur.

Gut besucht ist die Schule am Nachmittag. Dass man dennoch nicht den Eindruck von Gedränge hat, liegt an der Weitläufigkeit des Gebäudes in Trägerschaft des Landkreises. In den Fachkabinetten, anderen Klassenzimmern und der Turnhalle gibt es Etliches zu sehen und selber auszuprobieren. Der Einzugsbereich beginnt bei der eigenen Grundschule der Gemeinde in Groß Särchen und reicht von Uhyst, Neschwitz und Königswartha bis Spreetal, um nur einige Orte zu nennen. Mit Grundschulen in Burgneudorf und Hoyerswerda besteht eine Kooperation und damit die Möglichkeit zum Schnupperunterricht, wie Leon ihn am 11. Januar erlebte. Mit Bio, Musik, Physik und Geschichte und dem gemeinsamen Pizzabacken. Die Zahl der Eltern aus Hoyerswerda, die sich ganz bewusst für die „Dorfschule“ in Lohsa entscheiden, steigt von Jahr zu Jahr. Weil es etwas familiärer zugehe, bekommt Schulleiterin Margit Hypko mitunter zu hören. Oder wegen der idealen Bedingungen, zu denen Computer ebenso gehören wie Leseecke oder Billard im Keller. Aktuell lernen 250 Schüler in zwölf Klassen an der Oberschule Lohsa.

Vorgestellt wurden am Montag auch die Ganztagsangebote. Etwa die Entspannungstechnik nach Viktor Philippi. Seit sechs Jahren bietet Therapeutin Arite Bläsche Kurse in der Oberschule an. Dafür wurde extra ein Raum eingerichtet. Sechs Kinder hat sie derzeit in der Gruppe. „Mit Entspannung lassen sich Ängste lösen. Es hilft den Kindern, besser mit den Anforderungen des Alltags klarzukommen“, erklärt Arite Bläsche. Selbst Mitglied im Schulförderverein, findet sie es schade, wenn Eltern die Ganztagsangebote unterschiedlichster Art nicht nutzen. Für Entspannung ganz anderer Art sorgt derweil der Förderverein mit einem riesigen Kuchenbuffet im Hauswirtschaftskabinett.

Margit Hypko hat dafür nur wenig Zeit. Sie führt einen Quereinsteiger durchs Haus, der in Lohsa Mathematik und Informatik unterrichten könnte. In den Fächern Musik und Deutsch hat die Schule bereits zwei Lehrer, die über diesen Weg in den Beruf gefunden haben. „Wir sind froh, dass sie da sind. Aber für eine Einschätzung ist es noch zu früh“, so die Schulleiterin.

Immer wieder wird sie von ehemaligen Schülern gegrüßt. Sebastian Wirth zum Beispiel lernt in Königsbrück Mechatroniker im dritten Ausbildungsjahr und Markus Neumann Tiefbaufacharbeiter Gleisbau bei der Deutschen Bahn in Dresden. Vor zwei Jahren sind sie in Lohsa raus, denken aber noch gerne an die Zeit zurück. „Irgendwie vermisst man die Schule“, sagen sie. Überhaupt ist in etlichen Gesprächen auf den Fluren und in den Zimmern immer wieder zu hören, dass es schön ist, „dass aus Lohsaer Schülern etwas Ordentliches geworden ist“. Die Freude darüber ist bei den Ehemaligen und ihren früheren Lehrern gleichermaßen groß.

Besonderen Wert legt man in der Oberschule Lohsa auf die Berufsorientierung, unter anderem mit Praxisberatern für die 7. und 8. Klassen und Berufseinstiegsbegleitern für Hauptschüler der 8. und 9. Klassen. Auf vielfältige Weise soll den Schülern die Entscheidung über ihren Berufsweg erleichtert werden. Dazu gehören Schülerpraktika in den Winterferien wie Besuche in Unternehmen zu Tagen der offenen Tür.

