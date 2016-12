Menschliche Brücke Am Vierkant-Felsen hatte eine Gruppe Bergkameraden eine verrückte Idee, um einen Klettergipfel zu besteigen.

Mut und Geschick erfordert es, eine menschliche Brücke über einer Schlucht zu bauen. Hier der Versuch dazu am Vierkant, einem kleinen Klettergipfel nahe dem Zusammenfluss von Bahra und Gottleuba. © Mike Jäger

Im westlichsten Zipfel des Elbsandsteingebirges, nahe dem Zusammenfluss der Bäche Bahra und Gottleuba, befindet sich ein kleiner Klettergipfel, der sogenannte Vierkant. Am 2. Adventswochenende ist er Ziel einer siebenköpfigen Bergsteigergruppe.

Einer hatte die Idee, mal wieder eine sogenannte Baustelle zu machen. Um glatte, grifflose und überhängende Passagen am Fels zu überwinden, bauen Bergsteiger manchmal in wahrlich akrobatischen Aktionen menschliche Pyramiden. Am Vierkant wollen die Bergsteiger die Kluft, die den Klettergipfel vom nebenstehenden Felsmassiv trennt, überwinden – immerhin eine Distanz von über fünf Metern.

Ein erster Test wird gemacht, wie sich die Bergsteiger in Position bringen müssen. Mit einer Gemeinschaftsaktion in Art einer menschlichen Brücke soll die Distanz zum Gipfel überwunden werden.

„Deiner ist länger“, ruft Ralf. Er meint Jörgs Arm. Ralf hängt über dem 20 Meter tiefen Abgrund, jeweils nur an den Armen von Jörg und Matthias, die sich wiederum an den Wurzeln einer knorrigen Kiefer festklammern. Natürlich sind die Bergkameraden auch mit Seilen gesichert.

Leicht verletzt

Die Mannschaft bespricht nochmals die Strategie, dann soll der erste Versuch starten. „Worauf warten wir eigentlich?“, fragt Veit ganz ungeduldig. „Ich würde mich wenigstens noch ins Seil einbinden“, antwortet Stefan, der der Vorsteiger der Gruppe ist. Die Anspannung ist allen anzumerken. Etwas hektisch steht Stefan auf den Leuten und versucht, zum Gipfel zu hechten. Seine Fingerspitzen erreichen die Gipfelkante. Doch er kann sich nicht halten und fällt in die Kluft. Das Sicherungsseil verhindert Schlimmeres, aber nicht, dass sich Stefan beim Anschlagen am Fels die Hände verletzt. Die ganze Konstruktion aus sich gegenseitig festhaltenden Bergsteigern war zu weit oben aufgebaut, der Weg zum Gipfel dadurch einfach zu weit.

Bei heißem Glühwein wird eine neue Strategie besprochen. Stefans Hände schmerzen zwar, aber so schnell geben die Baumeister nicht auf. Es ist fantastisches Wetter. Der Boden unten im Fichtenwald ist bereift. Die Sandsteinfelsen oben in der Sonne sind angenehm erwärmt.

Diesmal lassen sich die Kletterer weiter in die Kluft hinunter und halten sich dabei an den Beinen fest. Die wichtigste Aufgabe hat diesmal Veit inne, der die Füße von Jörg und Matthias umklammert. Wie eine menschliche Hängebrücke baumeln die Kletterer überm Abgrund. Und über dieses schwankende Gebilde tastet sich nun Stefan behutsam vor. Veit, der die Hauptlast trägt, sagt: „Lass dir Zeit.“ Das sind beruhigende Worte für Stefan. Gekonnt lässt er sich, auf Veits Schultern stehend, zur Gipfelwand fallen. Dort findet er gute Griffe und ist flugs auf dem Gipfel des Vierkants. Die anderen dürfen am Seil zum Gipfel hangeln und bauen dazu eine Seilbahn auf. Die Bergfreunde beglückwünschen sich zu der gelungenen Mannschaftsleistung mit einem „Berg Heil“ und tragen sich ins Gipfelbuch ein. Dann seilen sie ab. Vorm Heimweg wird der letzte Rest Glühwein ausgetrunken, dazu gibt es Plätzchen und Pfefferkuchen – zum 2. Advent.

