Menschenrechtler auf freiem Fuß Die türkische Staatsanwaltschaft forderte überraschend die Freilassung Peter Steudtners. Das Gericht folgte dem Antrag.

zurück Bild 1 von 2 weiter Vor Gericht: Peter Steudtner und zehn weiteren Menschenrechtsaktivisten wird seit Mittwoch in Istanbul der Prozess gemacht. Mit Bildern der Angeklagten protestierten Sympathisanten gegen das juristische Vorgehen der türkischen Behörden. © dpa Vor Gericht: Peter Steudtner und zehn weiteren Menschenrechtsaktivisten wird seit Mittwoch in Istanbul der Prozess gemacht. Mit Bildern der Angeklagten protestierten Sympathisanten gegen das juristische Vorgehen der türkischen Behörden.

Nach gut 100 Tagen in haft kommt der Menschenrechtler Steudtner aus der Haft frei.

Nach mehr als drei Monaten werden der deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner und sein schwedischer Kollege Ali Gharavi ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. „Der Ausreise steht nichts mehr im Wege“, sagte der Anwalt der beiden, Murat Boduroglu, nach der Gerichtsentscheidung am späten Mittwochabend in Istanbul. Zuvor hatte die türkische Staatsanwaltschaft überraschend die Freilassung unter Auflagen bis zu einem Urteil in dem Prozess wegen Terrorvorwürfen gefordert.

Hunderte Menschen drängten sich am Mittwochmorgen vor dem Gerichtssaal im Justizpalast im Istanbuler Zentrum, als der Prozess gegen den Berliner Dokumentarfilmer Peter Steudtner und zehn weitere Menschenrechtler begann. Den Aktivisten, die vor drei Monaten bei einem Menschenrechtsseminar auf der Insel Büyükada nahe Istanbul festgenommen wurden und seither in U-Haft sitzen, wirft die Staatsanwaltschaft „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ und „Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen“ vor. Das Verfahren gilt auch als Testfall für die angespannten deutsch-türkischen Beziehungen. Den elf Angeklagten, zu denen der schwedische Menschenrechtler Ali Gharavi, der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, sowie Amnesty-Landesdirektorin Idil Eser gehören, drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Anklage stützt sich auf die Aussagen von zwei Dolmetschern des Seminars, die offenbar den Veranstaltern zuvor nicht bekannt waren, die die besprochenen Themen kriminell fanden und sich deshalb an die Polizei wandten. Ihr Verhalten passt zum allgemeinen politischen Klima in der Türkei seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016, das von der Hexenjagd auf echte und vermeintliche Putschisten aus dem Umkreis der Gülen-Sekte, Verschwörungstheorien und Denunziationen geprägt ist. „Haarsträubend“, nannte Steudtners Verteidiger Murat Deha Boduroglu die gegen seinen Mandanten in der Anklageschrift geäußerten Vorwürfe.

Zum Prozessauftakt werden im mit rund 150 Zuschauern völlig überfüllten Gerichtssaal die Personalien Steudtners aufgenommen. Der 45-jährige Berliner habe „gefasst, ruhig, selbstsicher“ gewirkt, sagte der zum Prozess angereiste Grünen-Politiker Özcan Mutlu am Telefon.

Als erste Angeklagte verteidigt sich Özlem Dalkiran, Mitarbeiterin der Istanbuler Menschenrechtsorganisation „Citizen Assembly“. Sie sagt, dass sie die Anklageschrift mehrfach gelesen habe, aber immer noch nicht verstehe, worauf die Vorwürfe gegen sie eigentlich beruhten: „Seit 30 Jahren kämpfe ich für die Menschenrechte und lehne den Vorwurf ab, für bewaffnete Terrororganisationen zu arbeiten.“ Auf die Anschuldigung, sie habe das Seminar organisiert, entgegnet die Pazifistin: „Ein Seminar zu organisieren, ist kein Verbrechen.“ Andere Vorwürfe, die sie anspricht, klingen ähnlich grotesk. „Wie es aussieht, können alle Mitteilungen, die wir in unserem täglichen Leben per Telefon, soziale Medien oder WhatsApp erhalten, als Beweise für Verbrechen interpretiert werden.“

Richter unter Druck

Nach einer Pause wird Peter Steudtner aufgerufen. Der Berliner Menschenrechtler spricht etwa 40 Minuten auf Englisch, das eine Übersetzerin ins Türkische überträgt. Er beschuldigt die Polizei, ihn bei der Festnahme nicht über seine Rechte belehrt und einem „einschüchternden Verhör“ von anderthalb Stunden unterzogen zu haben.

Von den Terrororganisationen, die er angeblich unterstützt habe, habe er in der Anklageschrift erstmals gelesen. „Keiner der angeblichen Beweise verbindet mich mit einer dieser Gruppen“, sagt Steudtner. „Einige Beweise gegen mich sind fabriziert, der Rest hat keinen Bezug zu den Vorwürfen, und nichts davon verknüpft mich mit Terrorismus.“ Seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen. Sein Fokus habe zudem auf afrikanischen Ländern gelegen. „Ich habe mich nie auf türkische Organisationen konzentriert oder mit ihnen gearbeitet.“

Steudtner bedankte sich beim Gericht, das ihm die Möglichkeit gebe, sich zu verteidigen. Aber er zerpflückt detailliert die Widersprüche der gegen ihn aufgeführten Beweise und beschuldigt die beiden Dolmetscher, bestimmte Äußerungen provoziert und dann gegenüber der Polizei verfälscht zu haben. Wie absurd der Vorwurf sei, es habe sich um ein konspiratives Treffen gehandelt, illustriert er mit dem Satz: „Die Polizei hätte den Raum nicht stürmen müssen, da die Tür ohnehin die ganze Zeit offen stand.“ Auch Steudtner erklärt sich für „nicht schuldig“.

Bis zum Schluss des Vortrags habe er das Gefühl gehabt, dass die Dinge für Peter Steudtner gut liefen und er freigesprochen werde, sagt Özcan Mutlu. „Aber dann fragte ihn der Vorsitzende Richter, ob er seine Tat bereue und den Reueparagrafen des Gesetzes in Anspruch nehmen wolle.“ Steudtner erwidert, er bereue nichts, weil es nichts zu bereuen gebe. „Seit diesem Wortwechsel habe ich ein schlechtes Gefühl“, sagt Mutlu. (mit dpa)

zur Startseite