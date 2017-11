Menschenkette um Altenheim Arbeiterwohlfahrt und verdi werben auf diese Weise am Mittwoch in Görlitz für mehr Pfleger.

Mit einer Menschenkette rund um das Zentralhospital der Arbeiterwohlfahrt auf der Görlitzer Krölstraße wollen die Gewerkschaft verdi und die Pflegeeinrichtung für einen besseren Personalschlüssel in der Pflege werben. Dazu werden am Mittwoch ab 14 Uhr Pflegekräfte, Bewohner, Angehörige und Bürger eine Kette rund um das Altenheim bilden. Auch Mitarbeiter des Görlitzer Klinikums und des Siemens-Werkes sollen mit dabei sein. Treff ist 13.45 Uhr vor dem Haupteingang.

Am Buß- und Bettag, der nur in Sachsen ein Feiertag ist, findet bundesweit der verdi-Aktionstag „Gemeinsam stark für mehr Personal in der Altenpflege“ statt. Dabei geht es vor allem um ein günstigeres Verhältnis von Pflegepersonal zu Pflegebedürftigen. Das war auch ein großes Thema im Bundestagswahlkampf. Wie es dabei weitergeht, ist nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen unsicher.

