Menschenkette mit Sammelbüchse

Zum 13. Februar soll das Bild der zerstörten Stadt in die heutige Zeit übertragen werden. Deshalb gibt es einiges Neues.

Menschlichkeit, unter diesem Überbegriff laufen derzeit die Vorbereitungen für den 13. Februar 2017. Wenn sich zum 72. Mal der Jahrestag der Bombardierung der Stadt jährt, soll neben dem Gedenken an die vielen Toten auch und vor allem nach vorn geblickt werden.

Die Menschenkette, zu der 2010 erstmals aufgerufen wurde, soll es wieder geben. „Auch wenn sie aus der Idee entstanden ist, sich gegen Neonazis zu bekennen, ist sie heute eine gemeinschaftliche Ausdrucksform für unsere Werte“, so Joachim Klose, Moderator der AG 13. Februar. Und wenn es ein Jahr mal gelungen ist, Neonazis rund um das Datum ganz aus der Stadt fernzuhalten, so missbrauchen sie es dennoch weiter. Immer wieder gibt es sogenannte „Aktionswochen“. Im vergangenen Jahr sind Rechte zum Obelisk in Altnickern gelaufen. Klose legt Wert darauf, dass die Kette als Selbstvergewisserung für die Bürger erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. „2017 planen wir, während der Menschenkette Geld zu sammeln, für ein Jugendprojekt in Aleppo.“ Weil in Syrien der Krieg tobt, seien Parallelen zu 1945 durchaus erkennbar.

Das Thema zerstörte Stadt wird damit aus der Geschichte Dresdens vor 72 Jahren in die heutige Zeit übertragen. Diesem Thema widmet sich auch eine Ausstellung mit Bildern aus Aleppo und der Schülergipfel, der seit einigen Jahren rund um den 13. Februar stattfindet. Es sei wichtig, das Datum auch moderner zu interpretieren, meint Klose. Schließlich gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen, ob die Menschenkette und andere Elemente noch zeitgemäß seien. Andererseits dürfe man eben die Geschichte nicht vergessen und deren Deutung nicht Rechtsextremen überlassen.

Auch der Mahngang Täterspuren vom Bündnis „Dresden Nazifrei“ soll erneut stattfinden. Bei einem Rundgang mit Kundgebungen geht es seit einigen Jahren an Orte, an denen Nazis zur NS-Zeit in der Stadt ihr Unwesen getrieben haben. Bei den Stopps werden die konkreten Beispiele geschildert. Das sei notwendig für die geschichtliche Einordnung. Das Bündnis hatte eine Weile darum kämpfen müssen, bis die Veranstaltung in das offizielle Gedenken eingeordnet und anerkannt wurde.

Damit der Opfer gedacht werden kann, wird es auch wieder ein Gedenken auf dem Heidefriedhof geben. Dieses wird vom Verein „Denk Mal Fort“ organisiert. Die Stadt hat diesen Punkt im vergangenen Jahr an den Verein übertragen. Darüber gab es Diskussionen, weil es zunächst so erschien, als wolle die Verwaltung den Heidefriedhof aus dem offiziellen Gedenken streichen. Es ging aber nur um einen anderen Organisator. So wird beispielsweise die Menschenkette von Anfang an vom Rektor der TU angemeldet, der Oberbürgermeister ruft dann, gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten, dazu auf. „Außerdem gibt es zahlreiche Veranstaltungen auf anderen Friedhöfen in der Stadt“, so Klose. Ebenso wird an dem stillen Gedenken vor der Frauenkirche festgehalten und der Nacht der Stille, wenn in der Kirche gedacht wird und draußen viele Kerzen, zu einer großen Kerze angeordnet, entzündet werden.

Große Streitigkeiten und Konflikte wie in früheren Jahren sieht Klose aktuell nicht. Es gehe allen Seiten darum, ein würdiges Gedenken zu organisieren und die Idee für die Zukunft zu erhalten. Auch wenn viele Dresdner sich vor allem Ruhe und Stille an dem Tag wünschen, sei es nicht an der Zeit, beispielsweise die Menschenkette abzuschaffen. Auch wegen des aktuellen Auseinanderdriftens der Gesellschaft, unter anderem wegen der Flüchtlingsdebatte und Pegida, müsse es feste Bestandteile geben, die die Übereinstimmung symbolisch zeigen. Dafür eigne sich die Kette. „Es gibt derzeit keine bessere Ausdrucksform dafür“, so Klose.

Der Moderator geht davon aus, dass sich das Gedenken rund um den 13. Februar weiterentwickeln und auch immer wieder leicht verändern wird. Feste Bestandteile ließen sich aber nicht so einfach und schnell abschaffen. Das hielte er grundsätzlich für den falschen Weg.

