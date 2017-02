Menschenkette, Mahngang, Nacht der Stille Zum Jahrestag der Zerstörung finden viele friedliche Veranstaltungen statt. Ein Überblick der wichtigsten Termine.

Um 18 Uhr schließt sich die Menschenkette am 13. Februar zum symbolischen Schutz der Innenstadt vor Neonazis. © Ronald Bonß

Dresden gedenkt der Opfer anlässlich des 72. Jahrestages der Bombardierung. In diesem Jahr werden auch Bezüge zu Krieg, Gewalt und Flucht hergestellt. Zum Beispiel wird mit Kunstaktionen gemahnt. Am Dienstag wurde das Projekt „Monument“ eingeweiht. Drei ausrangierte Busse wurden hochkant vor der Frauenkirche aufgestellt, die auf das Kriegsgebiet im syrischen Aleppo hinweisen. Um diese Bus-Kunst gibt es heftige Diskussionen.

Freitag um 14 Uhr wird bereits das nächste Kunstprojekt eröffnet: Auf dem Theaterplatz werden Grabfotos auf Matten zu einem imaginierten Friedhof von Flüchtlingen formiert. Lampedusa 361 nennt sich das Werk und auch hier werden Proteste erwartet. Aber Dresden gedenkt auch ganz friedlich. Ebenfalls Freitag, um 15 Uhr, laden das Kirchspiel Dresden-Neustadt, das Kulturbüro, der Freundeskreis Synagoge Dresden und die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an den Neustädter Bahnhof ein. Am Schlesischen Platz erinnert Pfarrerin Frauke Fähndrich an die Deportationen von Juden.

Am Sonntag wird der Internationale Friedenspreis in der Semperoper verliehen. Beginn ist um 11 Uhr. Am Abend, um 19.30 Uhr, findet in der Auferstehungskirche Dresden-Plauen, Reckestraße 6, eine Andacht statt. Motto: „Nacht über Plauen – Gedenken an Krieg und Zerstörung“.

Die meisten friedlichen Veranstaltungen finden am 13. Februar selbst statt. Los geht es bereits um 10 Uhr. An sechs Orten wird an speziell ausgewählten Stellen der Stadt gedacht. Orte: Neuer katholischer Friedhof, St.-Pauli-Friedhof, Alter Leipziger Bahnhof, Gedenkstätte ehemaliger Äußerer Matthäusfriedhof, Urnenhain Tolkewitz und Altmarkt. Um 11 Uhr veranstaltet der Verein Denk Mal Fort das traditionelle Gedenken auf dem Heidefriedhof. Um 12 Uhr gibt es in der Frauenkirche eine Mittagsandacht mit Führung geplant.

Der Nachmittag startet mit dem Mahngang Täterspuren, den das Bündnis Dresden Nazifrei mit Studierenden der Evangelischen Hochschule ausgearbeitet hat. Bei der sechsten Auflage geht es um die Ungleichbehandlung von Menschen, mit Blick auf die Nazizeit, aber auch auf heute. „Bei der Kundgebung am 1. Mai 1933 auf dem Theaterplatz hat man sofort Bilder von Pegida im Kopf“, sagt Albrecht von der Lieth, Sprecher des Bündnisses. Start ist um 14 Uhr am Wettiner Platz. Insgesamt werden sieben Stationen aufgesucht. Auch die Evangelische Hochschule sei kein rühmliches Beispiel gewesen. Dort sei unter dem Mantel der sozialen Arbeit in der Nazizeit Rassenpolitik betrieben worden, angeblich minderwertige Menschen wurden aussortiert. „Das erinnert aktuell an den Verein ,Dresdner helfen Dresdner Obdachlosen‘, so von der Lieth. „Über soziales Engagement werden rassistische Stereotypen geprägt. Das endet nicht in der Nazizeit.“

Von 15 bis 22 Uhr findet das stille Gedenken vor der Frauenkirche statt. Das Montagscafé widmet sich von 15 bis 17 Uhr im Kleinen Haus an der Glacisstraße Krieg, Gewalt und Unterdrückung. In der Feierhalle des Johannisfriedhofes heißt es um 15.30 Uhr: „Zünde eine Kerze an…“ Die Fotoausstellung „Krieg. Hilfe. Menschlichkeit“ wird um 16 Uhr im Foyer des Rathauses eröffnet. Um 17 Uhr gibt es in der Kreuzkirche ein ökumenisches Friedensgebet. Gleich im Anschluss, um 17.15 Uhr, sammeln sich die Teilnehmer der Menschenkette am Neumarkt. Vor der Frauenkirche spricht Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Um 18 Uhr soll sich die Kette, für die 11 000 Teilnehmer angemeldet haben, schließen und zum Geläut der Kirchenglocken in der gesamten Stadt einen schützenden Kreis um die Innenstadt bilden.

Gleichzeitig ist in der Frauenkirche eine Abendandacht. Und um 18.15 Uhr sammeln sich die Teilnehmer des Dresdner Gedenkweges im Innenhof der Synagoge. Dabei wird an authentischen Orten an das Geschehen und die Empfindungen der Zerstörung erinnert. In der Hofkirche beginnt um 18.30 Uhr die Heilige Messe. Die Andacht in der Trinitatiskirchruine beginnt um 19 Uhr. Im Anschluss gibt es im Keller ein literarisch-musikalisches Programm.

Im Albertinum spielt die Philharmonie um 19.30 Uhr das Konzert „Dresdner Gedenktag“. Parallel wird im Kleinen Haus das Theaterstück „kein Land. August“ aufgeführt. In der Kreuzkirche gibt es um 20.30 Uhr einen ökumenischen Friedensgottesdienst. Ein Friedensgebet findet um 21.30 Uhr in der Weinbergskirche statt.

Der Tag klingt ab 22 Uhr in der Frauenkirche mit der Nacht der Stille aus.

