Menschen des Jahres 2017 Wir küren heute einige zu den Menschen des Jahres 2017. Sie sollen beispielhaft für alle stehen, die uns und Sie, liebe Leser, bewegt haben.

In Weißwasser setzt sich Frank Konietzky für den Fußball wie kein anderer. Gerade für die Kleinsten ist die Welpenliga ein Riesending. 2017 hat nicht nur die fünfte Saison für die Kitas ihren Spielbetrieb aufgenommen, sondern auch ein Weltrekordversuch. Insgesamt 40 Kindergarten-Mannschaften sind im Juni im Turnerheim in Weißwasser dem runden Leder hinterhergejagt. In erster Linie, so sagt Frank Konietzky, geht es darum, dass Kinder über Ländergrenzen hinweg gemeinsam Spaß haben. Leider hat es letztlich nicht ganz mit dem Weltrekord geklappt – das Komitee stellte zu große Anforderungen – und auch Kosten an den Eintrag ins Guinnessbuch. Und trotzdem: Das aus einer Schnapsidee einmal so ein großes Event für Groß und Klein wird, haben sich die vielen Unterstützer, die bei der Welpenliga mitwirken, wohl nicht vorgestellt. © Archivfoto: Joachim Rehle

In der großen weiten Welt war 2017 nicht immer ein besonders erfreuliches Jahr. In Weißwasser und Umgebung aber gab es auch in diesem Jahr wieder viele kleine und größere Ereignisse, die uns erfreut, beeindruckt, inspiriert oder auch nachdenklich gestimmt haben. Und immer waren es Menschen, die diese Geschichten ausgemacht haben. Wir küren heute einige zu den Menschen des Jahres 2017. Sie sollen beispielhaft für alle stehen, die uns und Sie, liebe Leser, bewegt haben.

zur Startseite