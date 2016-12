Menschen des Jahres 2016

Der Lebensretter-Schiedsrichter Das hätte böse enden können: Maik Schäfer, 40-jähriger Torhüter von Motor Wilsdruff, prallte beim Punktspiel im Mai mit Richard Penicka, Stürmer von Grün-Weiß Coswig, zusammen. Ein Zusammenstoß mit Folgen, Maik Schäfer blieb bewusstlos liegen, drohte zu ersticken. Das beherzte Eingreifen eines Görlitzers verhinderte Schlimmeres. Silvio Rüdiger von Blau Weiß Deutsch Ossig leitete als Schiedsrichter das Spiel und reagierte goldrichtig. Für den 32-Jährigen, der im öffentlichen Dienst tätig ist und jährlich einen Erste-Hilfe-Lehrgang absolviert, eine selbstverständliche Aktion. So etwas hätte jeder in seiner Situation getan, sagte er nachher. Hilfe bekam Silvio Rüdiger von zwei Spielern aus dem Team des verletzten Torwarts. Als Lebensretter will der Görlitzer dann auch gar nicht bezeichnet werden. Wenige Stunden nach der dramatischen Aktion stand Silvio Rüdiger wieder auf dem Platz – bei einem Landesklasse-Punktspiel an der Seitenlinie. (SZ/mk)

Die Fast-Görlitzerin Yvonne Catterfeld (37) drehte als Kommissarin gemeinsam mit Schauspielkollegen Götz Schubert zwei Teile des Krimis „Wolfsland“ in und um Görlitz. Mit der Stadt hat sie sich angefreundet. Viola Delbrück ist die beste Absolventin der Hamburger Polizeiakademie seit Jahren. Sie ist verheiratet, kinderlos, Anfang 30 - und es verschlägt sie ausgerechnet nach Görlitz. Hier trifft sie auf einen mehr als sonderbaren Kollegen, der gern alle duzt. Das ist die Ausgangsituation des Zweiteilers „Wolfsland“ mit Yvonne Catterfeld in einer der Hauptrollen. Die Schauspielerin fühlte sich während des Drehs fast als Görlitzerin. Vier Wochen wohnte sie in der Stadt, brachte hier Beruf und Privatleben gut unter einen Hut, wie sie sagt. Und der Krimi lief gut im Fernsehen – beste Chancen auf Teil drei und vier. (SZ/mk)

Die Vermittlerin Agnieszka Korman (49) bringt seit mehr als zehn Jahren am Augustum-Annen-Gymnasium Schülern die Sprache des Nachbarlandes bei. Und räumt mit ihren Klassen regelmäßig Schulpreise ab. Die Zgorzelecer Lehrerin kennt sich aus mit Wettbewerben. Ein polnischsprachiges Video ihrer Schüler zeichnete der Freistaat vor sieben Jahren aus, sie selbst wurde auf Vorschlag ihrer Schüler 2012 mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet, und in diesem Jahr erhielt ihre 6 b einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Bezeichnenderweise in der Kategorie Team. Das fördert sie und versucht, ihren Schülern die Distanz zur polnischen Sprache zu nehmen, besucht mit Schülern schon mal Restaurants in Zgorzelec oder ein Kino. So spüren sie, wie ihnen die Sprache des Nachbarn im Alltag hilft. (SZ/sb)

Der Theatermacher Ronny Scholz (35) war bis zum Sommer Musikdramaturg am Görlitzer Theater. Vor allem aber weckte er in vielen Kindern im Schöpstal und in Görlitz die Lust, Theater zu spielen. Als er nach Münster wechselte, waren nicht nur die Theaterfreunde traurig, die seine neuartigen Einführungen in die Sinfoniekonzerte schätzen gelernt hatten. Auch ganz viele Schüler bedauerten den Weggang des gebürtigen Görlitzers. Mit ihnen hatte der Bernstein-Liebhaber zahlreiche Stücke auf die Bühne gebracht oder sie als Mitspieler für „Hänsel und Gretel“ oder „Into the Woods“ gewonnen. Mit der außergewöhnlichen Produktion von „Arche um acht“ wurden die Böttcher-Schule und damit Ronny Scholz zum sächsischen Schülertheatertreffen eingeladen. Ein Tusch zum Abschied. (SZ/sb)

Die Innovativen Sabine Krause und Uwe Krause (60) zogen nach Görlitz und erfüllten sich den Traum einer kleinen Genuss-Brauerei. Ihr Konzept ging auf: Seit der Eröffnung im Herbst reißt der Kundenstrom nicht ab. Der Braumeister, der für eine internationale Firma um die Welt reiste und den Kultdrink „Hugo“ mixte, fand in Görlitz mit „GR-LI-Bräu“ eine neue Berufung statt Ruhestand. Ehefrau Sabine auch – und kreiert hier spezielles Brot & Käse rund ums Bier. Beide investierten aus Leidenschaft, experimentierten mit alten Rezepten und modernisierten historische Brauverfahren .Vormittags wird gebraut, nachmittags verkauft. Bisher blieb noch nie etwas übrig... (SZ/rs)

Der Unkonventionelle Matthias Pommeranz (36) ist seit rund zwei Jahren Pfarrer der kleinen evangelisch-reformierten Gemeinde in Görlitz. Mit seiner unkonventionellen Art erreicht er viele Menschen in der Stadt. Wie soll man im Berzdorfer See Christen taufen? Eine Frage, die Matthias Pommeranz auf typische Art löste. Als er im Sommer neun neue Mitglieder seiner Gemeinde im See taufte, legte er nur über der Hüfte das Pfarrer-Hemd an, kombiniert mit einer kurzen Freizeithose. So konnte er im See stehen, taufen und predigen. Pommeranz kommt mit seiner Art an, seine Gemeinde wächst, vor allem Familien kommen. Der US-Amerikaner führte englischsprachige Gottesdienste und ein englischsprachiges Cafe ein. Getreu seinem Motto„Gott liebt Menschen, wir tun es auch, jeder ist willkommen.“ (SZ/sb)

Die Kämpferin Bianca Twupack (28) kämpft seit über einen Jahr gegen einen Herztumor und seine Folgen. Obwohl gesundheitlich stark eingeschränkt, gibt sie die Hoffnung auf ein normales Leben nicht auf. Seit dem 17. Dezember vergangenen Jahres ist das Leben von Bianca Twupack aus den Fugen, eine Achterbahnfahrt zwischen Hoffen und Bangen. Die Tochter von Stadtrat Harald Twupack erhielt damals die Diagnose: ein Tumor am Herz. Er ist ihr zwar mittlerweile in einer Spezialklinik in Bad Oeynhausen entfernt worden, doch die Leistung ihres Herzens ist nun so gering, dass an ein normales Leben kaum zu denken ist. Manche Kleinigkeiten sind bereits eine große Anstrengung für sie. Doch Bianca Twupack versucht trotzdem, das Beste draus zu machen, gibt sich und anderen Hoffnung. Und kämpft. (SZ/sb)

Die Umtriebige Susanne Schneider (70) lässt seit Jahren keine Chance ungenutzt, um für das Straßentheaterfestival Viathea zu werben. Jetzt gab sie den Vorstandsposten im Förderverein ab – und wurde ausgezeichnet. Die Würdigung mit dem Meridian des Ehrenamtes ist für Susanne Schneider so etwas wie der Höhepunkt ihrer ehrenamtlichen Karriere. Sie hat den Viathea-Förderverein im Jahr 2008 mit gegründet und stand seither an dessen Spitze. Zweck des Vereins ist es, Geld für das Festival zu sammeln. Das macht die einstige Schulleiterin seither mit großem Engagement. Den Vereinsvorsitz hat sie nun in jüngere Hände abgegeben, aber für „ihr“ Festival will sie sich auch ohne Vorstandsposten weiter einsetzen. Die Zukunft von Viathea bereitet ihr nach wie vor große Sorgen, vor allem wegen der instabilen Finanzierung. (ik)

Der Aufsteiger Josias Reich (14) war zweimal Bürgermeister der deutsch-polnischen Kinderstadt. Dieses Jahr machte er einen großen Sprung – und wurde ganz ungeplant vom Bürger zum Mitarbeiter. Im Vorfeld der siebenten Kinderstadt, die im Juli im Stadthallengarten stattfand, hatte Josias Reich noch damit geliebäugelt, ein drittes Mal als Bürgermeister zu kandidieren. Es wäre seine letzte Chance gewesen: Mit 14 Jahren hatte er das Maximalalter für Kinderstadt-Bürger erreicht. Dann überlegte er es sich anders – und wurde Mitarbeiter bei einem Reitangebot. Für Josias kein Problem: Reiten ist sein Hobby, und so nutzte er die Chance, um sein Wissen an andere weiterzugeben. Für die Macher der Kinderstadt ist es der Idealfall, dass einstige Bürger zu Mitarbeitern werden und selbst Verantwortung übernehmen. (ik)

Die Beharrliche Dagmar Ickert (41) engagiert sich in Reichenbach an vielen Plätzen – für Familien, eine intakte Umwelt, ein faires Miteinander. Mit einem Film und einer Ausstellung hat sie zum Mitdenken angeregt. Sich mit ärgerlichen Zuständen abfinden und aufgeben, ist nicht ihre Sache. Sie geht den Dingen auf den Grund. Mit einem besonderen Projekt von Görlitzer Studenten über alternative und nachhaltige Lebensweisen und einer passenden Filmvorführung in Reichenbach hat sie andere zum Nachdenken angeregt und ihren Nerv getroffen. Die Vermessungstechnikerin, die ihren Mann in der Gärtnerei unterstützt, seit die zwei Töchter auf der Welt sind, lebt Mut zu Veränderungen vor. Das Spritzenhäuschen in Niederreichenbach liegt ihr genauso am Herzen wie das Miteinander von Familien in der Stadt. (SZ/ag)

Der Kreative Clemens Kießling (26) hat im April mit zwei Mitstreitern die Jakobpassage eröffnet. Hier vertreiben sie ein für Görlitz ungewöhnliches Sortiment. Mittlerweile siedeln sich im Umfeld weitere Läden an. Im Jahr 2014 probierte Clemens Kießling sein Glück mit einem kleinen Laden voller Textilien von jungen Modefirmen, die sich der öko-fairen Bekleidung für junge Leute verschrieben haben. Das Projekt in der Ja-kobstraße 5a hat sich mittlerweile zur Jakobpassage gemausert, in der sich schon sieben Gewerke die Regale teilen. Nebenbei gibt es hier auch kleinere Kulturveranstaltungen. Clemens Kießling hat gute Hoffnung, mit diesem Konzept schon bald schwarze Zahlen schreiben zu können. Sein Beispiel zeigt: Auch in Görlitz gibt es Potenzial für neue Ideen, die sonst meist nur in Großstädten funktionieren. (ik)

Die Fans Sandro Stricker, Eric Pursche, Marcus Lobendann und Mario Thomas rollten im Sommer mit „Kanzler Bismarck“ über Frankreichs Straßen. Die Fußballfans hatten ihr Mobil, einen Fiat Ducato, Baujahr 1988, so getauft. Während der Fußball-Europameisterschaft machten sie mehr oder weniger absichtlich Werbung für Görlitz in zahlreichen Stadien. Sie hatten eine entsprechende Fahne im Gepäck, die unter anderem im Stadion von Saint-Denis im Wind flatterte. Beim Spiel Portugal-Island hing die Fahne direkt hinter einem der Tore – unübersehbar für alle Fernsehzuschauer. (SZ/mk)

Der Zielstrebige Marcus Groß (27) ist ein gebürtiger Görlitzer und schreibt als Ruderer Sportgeschichte. Er wurde 2016 in Rio de Janeiro Olympiasieger im Zweier- und Vierer-Kajak und ist zweifacher Weltmeister. Marcus Groß paddelt seit Jahren von Erfolg zu Erfolg. Ein Sieg in Rio de Janeiro galt ihm als Krönung – er hat sie im Sommer souverän erreicht. Dennoch: Seinen größten Traum hat sich der Bundespolizist bereits im August 2015 erfüllt, erzählt er: Da holte der Kanute in Mailand WM-Gold und nach der Siegerehrung Ringe aus der Tasche. Damit fiel er vor Kathi Zengler auf die Knie, und seine langjährige Freundin sagte Ja zu diesem Heiratsantrag. Am Jahresbeginn kam Söhnchen Fritz zur Welt – und hat in Görlitz seine Urgroßeltern. Papa Marcus indes kommt nicht mehr so oft in die Heimat. Er trainiert weiter. (SZ/rs)