Menschel-Limo wirbt für die Region Oberlausitzer Firmen fahren zur Grünen Woche nach Berlin – mit Produkten und Prospekten.

Ein Bild von 2016: Stefan Kubitz von Menschel Limo präsentiert auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin seine Produkte. © Robert Michael

Hainewalde. Die Firma Menschel-Limo GmbH aus Hainewalde wird sich gemeinsam mit der Löbauer Bergquell-Brauerei und der Eibauer Brauerei ab 19. Januar auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren. Wie Bergquell-Chef Steffen Dittmar erklärte, der zugleich auch Vorsitzender des Sächsischen Brauerbundes ist, sei das seit Jahren ein fester Termin, bei dem man dabei sein müsse. Es gehe auf der Messe nicht primär um neue Geschäftsabschlüsse. Die Grüne Woche sei aber eine wichtige Möglichkeit, mit Verbrauchern in Kontakt zu treten. Außerdem sei die Messe eine gute Chance, um für die Region selbst zu werben, entsprechendes Material über die Oberlausitz habe man immer dabei. Hinzu komme laut Dittmar, dass man sich gemeinsam in der Sachsenhalle präsentiere und auch die Marketinggesellschaft Oberlausitz (MGO) mit dabei sei, sodass die Besucher einen guten Anlaufpunkt haben. Die Grüne Woche ist die weltweit größte Agrar- und Ernährungsmesse. Neben Unternehmen aus dem Kreis sind auch wieder diverse Tourismus-Verbände und -Anbieter dabei. (SZ)

