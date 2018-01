Mensch, freu dich! Das montägliche Spielen hat sich ausgezahlt. Uwe Gebler ist diesjähriger Meister. Dabei hätte er fast seinen Start verpasst.

Ein glücklicher Gewinner – der Rathmannsdorfer Uwe Debler.

Dohna. Von wegen „Mensch ärgere dich nicht“ ist nur ein Brettspiel. Gudrun und Uwe Gebler spielen es immer montags als Computervariante. In vier Ebenen, was sich über Wochen hinziehen kann. Die Meisterschaft am Sonnabend in Dohna war nach gut fünf Stunden entschieden. Uwe Gebler (72) darf nun den Pokal für ein Jahr mit nach Hause nach Rathmannsdorf nehmen, wo am Montagabend wieder gespielt wird. Er hat bei der vierten Meisterschaft in Dohna das erste Mal mitgespielt und wäre fast zu spät gekommen, weil er einen Parkplatz suchte. Nicht zu spät, aber schnell wieder weg war Schirmherr Uwe Steimle. Kurz nach der Eröffnung verschwand er wieder. Nichts mit Promispiel und Autogrammen. Die 176 Kinder und Erwachsenen hatten trotzdem ihren Spaß. Zweite wurde Regina Henke, Dritte Christine Lehmann, beide kommen aus Dresden.(SZ/sab)

