Mensa wird zur Burger-Bar

Knuspriger Hähnchenburger, eine Variante mit Gorgonzola oder vegetarisch mit Käse. In Sachen Burger hat Andreas Gruner in der Sportsbar der WuEins die Auswahl. © Sven Ellger

Burger und Bayern München. Für manchen Studenten sieht so ein perfekter Abend aus. Den können die Fans kickender Fußballwaden und saftiger Fleischbrötchen jetzt in der neuen Sportsbar der Mensa WuEins in der Wundtstraße genießen. Weil das bisherige Abendangebot eher mäßig angenommen wurde, dachte das Studentenwerk um. Und gestaltete eine Bar in gemütlicher Feierabendoptik – für jedermann.

Bei Andreas Gruner ist eine ganz andere Kombination jeden Donnerstagabend der absolute Renner: Burger und Skat. Seit drei Jahren trifft er sich wöchentlich mit zwei Freunden zum Kartenspielen in der Mensa, direkt im Erdgeschoss des dortigen Wohnheims. Das Ambiente dort hat sich seit Oktober stark gewandelt. Bequeme Sitzecken mit roten Lederbänken, anheimelnde Beleuchtung und riesige Fernseher in zwei von vier Räumen sorgen derzeit für steigende Kundenzahlen. Bis zu 100 Leute nutzen das Abendangebot, sagt Ralf Reinhardt vom Studentenwerk.

Neben der Mensa Siedepunkt, der Alten Mensa und der Mensa Stimm-Gabel ist die WuEins die vierte Einrichtung des Studentenwerks, die montags bis freitags Abendessen anbietet. Sie hat dafür bis 21.30 Uhr geöffnet. An Spieltagen der ersten und zweiten Bundesliga oder bei Partien der Champions League schaut das Personal allerdings nicht so genau auf die Uhr. Bis Spielende ist geöffnet. Wer mit Freunden in der Sportsbar bei Burger oder Cocktail einen Fußballabend verbringen will, sollte am besten Plätze reservieren, damit der Blick zum Fernseher garantiert ist. Sollte das Angebot weiterhin gut angenommen werden, könnten auch in den zwei restlichen Räumen Fernseher installiert werden.

Ab dieser Woche stimmen die Mensen des Studentenwerks ihre Gäste auf Weihnachten ein. In der Alten Mensa findet der Weihnachtsmarkt im Foyer Bärengarten statt. Dort werden gebrannte Mandeln, Glühwein und Most angeboten. In der Mensologie gibt es am Montag einen Trödelmarkt mit Kräppelchenstand.

