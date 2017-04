Mengelsdorfer Feuer ist nicht in Gefahr Die Walpurgisnacht findet trotz Sperrung der nahen B 6 statt. Ob es eine Lösung für die Zufahrt geben wird, ist noch offen.

Symbolbild: Feierende Menschen vor einem Hexenfeuer © andré schulze

Seit dem Wochenende ist er nicht mehr zu übersehen: der Galgen für das Hexenfeuer. Die Mengelsdorfer Straße ist im Moment aber nur auf Umwegen erreichbar. Und das wird auch am 30. April so sein. Denn es ist nicht zu erwarten, dass die Baustelle auf der B 6 nördlich von Reichenbach dann schon so weit vorgerückt ist, dass die Mengelsdorfer Kreuzung befahrbar sein wird. Wer Reisig und Baumverschnitt zur Festwiese bringen will, muss mehr Zeit für die Anfahrt einplanen. Denn alle drei Zufahrten nach Mengelsdorf sind infolge der Bauarbeiten gesperrt. Erreichbar ist der Ort aus Richtung Reichenbach nur über die S 111 und die schmale Betonstraße zwischen Borda und Biesig.

Trotz der Bauarbeiten plant der Jugendverein den gewohnten Ablauf des Walpurgisfeuers mit Maibaumstellen am Vereinshaus, kleinem Programm des Kindergartens, Fackelumzug durchs Dorf bis zur Festwiese und einer Party nach dem Hexenbrennen. Das Feuer ist seit Jahren eines der größten in der Region. Aus diesem Grund war die Anfahrt auch Thema im Stadtrat, wo sich ein Bürger aus Mengelsdorf dazu erkundigt hat. Nach Informationen der Stadtverwaltung müssen auch die Besucher die etwas weitere Anfahrt nach Mengesdorf nutzen. Die ist allerdings nicht ausgeschildert, um nicht noch zusätzlichen Verkehr durch Auswärtige auf die schmale Betonstraße zu ziehen.

Auf Anregung von Stadtrat Heinfried Stübner will das Rathaus bei der nächsten Bauberatung anregen, dass die Mengelsdorfer Kreuzung am 30. April als Zufahrt zum Hexenfeuer geöffnet wird.

