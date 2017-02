Nachwuchshandball Mellis letzte Truppe Werner Melzer ist im August 2010 gestorben. Seine Arbeit als Trainer beim VfL Waldheim 54 wirkt sich aber heute noch aus.

Die A-Jugend des VfL Waldheim 54 führt die Tabelle der Bezirksliga Chemnitz an. Betreut wird das Team von Erik Riedel (links) und René Schuricht (rechts). © André Braun

Sie marschieren unangefochten durch die Bezirksliga. Die A-Jugendhandballer des VfL Waldheim 54 haben in der aktuellen Saison noch keine Begegnung verloren. Die erfolgreiche Truppe eint dabei eine Besonderheit. „Die Spieler sind die letzten, die bei Werner Melzer das Handballspielen erlernt haben“, sagt René Schuricht, der die Mannschaft gemeinsam mit Erik Riedel betreut.

Das Waldheimer Handball-Urgestein Werner Melzer war im August 2010 im Alter von 87 Jahren gestorben. Von 1950 an hatte er 60 Jahre lang den Handballsport in und um Waldheim geprägt. Insbesondere um die Entwicklung des Nachwuchses hat er sich gekümmert und dabei so manches Talent herausgebracht. Bekannte Handballer, die er hervorbrachte, waren Klaus Petzold, der sich zum Nationalspieler entwickelte, oder die drei „M“, zu denen neben seinem Sohn Hans-Peter Melzer auch Arnim Mühlberg und Burkhart Meier gehörten.

Ob auch aus seiner letzten Truppe, die Melzer als Kinder zum Handball gebracht hat, mal ein Nationalspieler hervorgeht, ist ungewiss. Dennoch sind die Jungs der heutigen A-Jugend einen guten Weg gegangen. Die Grundlagen, die „Melli“ wie Werner Melzer genannt wurde, gelegt hat, wurden von den späteren Trainern weiter entwickelt. Seit 2013 betreuen René Schuricht und Erik Riedel das Team, zu dem 14 Spieler gehören.

Schuricht lobt den guten Zusammenhalt in der Truppe. Auch mit der Einstellung zum Training ist er zufrieden. „Die gute Mitarbeit der Jungs im Training wirkt sich dann auch auf die Spiele aus“, so Schuricht. Auch gegen vermeintlich schwächere Gegner, wie am Wochenende bei der NSG Sachsenring/HV Grüna, lasse sich die Truppe nicht hängen. „Sie ziehen ihr Spiel konsequent durch und fahren dann auch verdient die Erfolge ein“, freut sich der Trainer.

Bisher haben sich die Waldheimer in allen Spielen gegen ihre Kontrahenten durchgesetzt. Verfolger HC Einheit Plauen hat dagegen schon vier Minuspunkte auf dem Konto. Ziel der VfL-Mannschaft und ihrer Trainer ist es, diese Spitzenposition auch bis zum letzten Spieltag zu verteidigen. Ein Aufstieg in die Sachsenliga kommt aber nach Meinung von René Schuricht nicht infrage. „Es ist noch nicht sicher, ob wir im nächsten Spieljahr eine A-Jugend bilden werden“, so Schuricht. Einige Spieler rücken in den Männerbereich auf. Und da es aktuell keine B-Jugend beim VfL gibt, kommen auch keine Spieler von unten nach.

Als Führungsspieler im Team nennt Schuricht Thang Tran Xuan. Als beste Torschützen stehen Linh Nguyen und Fabian Kotte mit jeweils 43 Treffern in der Liste des Handball-Verbandes Sachsen. Eric Burzinski (35) und Maurice Ließke (33) schneiden in dieser Statistik nicht viel schlechter ab. Die guten Leistungen der A-Jugendlichen bleiben auch bei den Männertrainern nicht unbemerkt. So sind Kotte und Nguyen schon in der zweiten Männermannschaft zum Einsatz gekommen, Burzinski durfte am Wochenende in der „Ersten“ ran. Eine Tatsache, über die sich die Trainer Schuricht und Riedel freuen. Und, die auch Melli mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen hätte.

NSG Sachsenring/Grüna – VfL Waldheim 54 16:35 (10:15)

VfL Waldheim 54: Fellner, Wiesner, Hanisch (3), Tran Quoc (1), Burzinski (3), Tran Xuan (1), Stolzenberg (1), Nguyen (9), Schlesier (1), Kotte (5), Laub (3), Ließke (8), Schleußner

