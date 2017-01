Meldestart zum Elbtal-Weinlauf Wer dabei sein will, muss schnell sein. Die Anmeldung funktioniert meist nur wenige Minuten.

Der Weinlauf 2016 fand im Regen statt. © Archiv/Anne Hübschmann

Wer beim 14. Elbtal-Weinlauf am 7. Oktober dabei sein will, muss am 14. Januar schnell sein. Dann wird die Onlineanmeldung gegen 12 Uhr freigeschaltet. Das Teilnehmerlimit von 3 000 Startern wird auch für 2017 zum Schutz der Weinberge bestehen bleiben, wie Torsten Schröder vom SV Elbland Coswig-Meißen mitteilt.

Einzel- und Gruppenanmeldungen können bequem im Internet vollzogen werden. Es steht jeweils ein Meldeformular für Einzelstarter und für Teams zur Verfügung. Alle Reservierungen erhalten per Mailbestätigung einen individuellen Buchungscode. Dieser dient als Legitimation zur Abholung der Startunterlagen und zur Bezahlung. In den vergangenen Jahren waren die Startnummern innerhalb von wenigen Minuten vergeben.

Aus Erfahrung der letzten Jahre werden die Mailbestätigungen nicht gleich nach erfolgter Anmeldung versendet, sondern zeitverzögert durch den Provider übermittelt. Sobald das Teilnehmerlimit erreicht ist, schließt die Anmeldung automatisch. Es können keine Startplätze vorher reserviert werden, um allen Teilnehmerwünschen fair zu entsprechen.

Am 23. Januar wird eine Starterliste im Internet veröffentlicht. Nur Buchungen mit einem gültigen Zahlungseingang werden dann in die Starterliste umgewandelt.

Alle Informationen zur Ausschreibung unter: www.elbtal-weinlauf.de

