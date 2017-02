Meldefrist für Sachsentag läuft ab Wer beim großen Fest in Löbau mitmachen will, hat nur noch wenige Tage Zeit, sich zu entscheiden. Danach gibt’s keine Finanzspritze mehr.

Nur noch wenige Tage bis zum Anmeldeschluss: Bis zum 1. März müssen die sächsischen Vereine, Verbände, Institutionen und Interessengemeinschaften, die beim 26. Tag der Sachsen dabei sein und eine Förderung beantragen möchten, sich beim Projektbüro Tag der Sachsen in Löbau angemeldet haben. Darauf weist das Kuratorium „Tag der Sachsen“ von der Sächsischen Staatskanzlei hin. Der Sachsentag findet in diesem Jahr vom 1. bis 3. September in Löbau statt.

Nach Ablauf der Anmeldefrist können Anträge auf eine Förderung nicht mehr berücksichtigt werden, so das Kuratorium. Für die Teilnahme am Tag der Sachsen wird von der Sächsischen Staatskanzlei ein Zuschuss unter anderem für Fahrtkosten, Verpflegung und Übernachtung gewährt. Statt bisher 100 000 Euro stehen für die Vereinsförderung ab diesem Jahr 120 000 Euro zur Verfügung. Händler, Firmen und Gastronomen haben etwas länger Zeit. Für sie endet die Anmeldefrist erst am 31. März.

Die Anmeldeformulare sind im Internet zu finden. Der Fördermittelantrag kann gemeinsam mit der Anmeldung online ausgefüllt und per Mausklick versandt werden. Die Formulare können ebenso ausgedruckt, ausgefüllt und per Post an das Projektbüro Tag der Sachsen 2017 in Löbau geschickt werden. Der Tag steht unter dem Motto „Mit Volldampf nach Löbau!“. Zum größten Fest der Vereine und Verbände im Freistaat Sachsen erwarten die Besucher vielfältige Attraktionen.

Der Tag der Sachsen soll auch im Löbauer Stadtrat in der nächsten Woche wieder Thema sein. Dann soll veröffentlicht werden, was der Festtag schätzungsweise kosten wird. (SZ)

Anmeldebögen: www.tagdersachsen2017.de

