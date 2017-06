Melanie und ihre Hunde sind international unterwegs Das Agility-Trio konnte sich für gleich zwei Hundesport-Wettbewerbe im Ausland qualifizieren.

So konzentriert wie auf diesem Foto müssen Melanie Stellbogen und ihre Hunde Pauline und Sweety (im Arm) auch bei Wettkämpfen sein. © privat

Melanie, Pauline und Sweety sind ein Super-Dreiergespann. Das haben die 17-jährige Hundesportlerin, ihre Beagle-Dame und der schwarz-weiße Shepherd schon bei mehreren Wettkämpfen bewiesen. Nun hat sich das Neustädter Trio für die europäische Juniorenmeisterschaft Mitte Juli 2017 in Luxemburg qualifiziert. Sie treten in der Größenklasse Medium an. Ingesamt gibt es zum Wettbewerb 530 Sportler und Hunde aus 24 Nationen.

Bei der Meisterschaft anzutreten war Melanie Stellbogens Ziel. Vor allem, da es Anfang des Jahres nicht mit der Qualifikation zur Europameisterschaft der Erwachsenen klappte. Melanie startete für die Qualifikationen nicht nur mit ihrer Beagle-Hündin Pauline, sondern auch mit Mini-Australian-Shepherd-Dame Sweety. Am Ende reichte es aber nicht ganz.

Vom 13. bis 16. Juli fährt Melanie Stellbogen stattdessen nach Bettemburg in Luxemburg. Jetzt in den Ferien haben sie und ihre Hund Zeit, sich auf den Wettkampf vorzubereiten. Allerdings will Melanie ihre Tiere nicht unter Druck setzen, weswegen sie das Trainingsprogramm nicht weiter ausdehnt als sonst. „Wir trainieren einmal pro Woche im Verein und ansonsten zu Hause im heimischen Garten.“ Pauline, die ältere der beiden Hundedamen, ist dabei ein echter Wirbelwind. Beagle sind Jagdhunde, die sich leicht ablenken lassen, weswegen die Rasse selten für Agility eingesetzt wird. „Es kommt beim Training schon mal vor, dass Pauline ins angrenzende Feld stiften geht“, erzählt Melanie und muss lachen. Die kleine Sweety ist da deutlich konzentrierter und auch schneller als Pauline, weswegen sie bei Wettkämpfen öfter besser abschneidet. Der Shepherd ist aber noch sehr jung, weswegen ihr immer mal wieder Patzer passieren.

Neben der 17-Jährigen fahren noch 35 andere Teams aus Deutschland mit nach Luxemburg, darunter Neun- bis 18-Jährige mit ihren Zwergschnauzern, Border Collies und anderen Rassen. Melanies Chancen stehen gar nicht so schlecht – immerhin hat sie wegen ihrer guten Qualifikation zwei von sechs Startplätzen ergattern können, einen für jeden ihrer beiden Hunde.

Ende August geht es für die Schülerin aus Neustadt dann auch schon zur nächsten Meisterschaft, nämlich nach Tattendorf in Österreich. Mit Pauline wird sie dort bei der IMCA 2017 antreten, einem Agility-Wettbewerb für Mischlinge und Rassehunde. Die 17-Jährige erhält einen von fünf Startplätzen in der Größenordnung Medium für das deutsche Team. Bei der Hundesportart Agility müssen die Vierbeiner eine Hindernisstrecke in einer vorgegebenen Zeit bewältigen und dabei möglichst wenige Fehler machen. Die Tiere müssen beispielsweise Hürden überspringen oder Slalom laufen. Melanie Stellbogen trainiert seit vielen Jahren. Sie wurde 2015 sogar Vize-Meisterin bei der Deutschen Meisterschaft in der Jugend-Kategorie.

zur Startseite