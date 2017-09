Melanie holt Pokal mit dem deutschen Team Bei der Agility-Meisterschaft in Österreich sahnten die Deutschen ab. Auch wenn Beagle Pauline nicht fehlerfrei lief.

Der Beagle Pauline ist Melanie Stellbogens erster Hund. Sie besitzt noch einen schwarz-weißen Shepherd namens Sweety. © St. Unger

So stolz, wie Hündin Pauline schaut, kann es nur eines bedeuten: Sie und ihr Herrchen Melanie Stellbogen haben sich den Weltmeistertitel im Agility gesichert. Die 17-Jährige aus Neustadt war Teil des deutschen Teams, das Ende August in Österreich bei dem internationalen Hundesport-Wettbewerb antrat. Herrchen und Hunde aus 16 Nationen kämpften in diversen Läufen gegeneinander. Am Ende ging der Titel der Nationen an Deutschland und somit auch an die Neustädterin und ihren Beagle. „Paulinchen war einfach super gut drauf“, sagt Melanie nach dem Wettbewerb. Was bei den Bedingungen im niederösterreichischen Tattendorf nicht selbstverständlich war. In der Wettkampfhalle herrschten gefühlt über 30 Grad Celsius, was alle Teilnehmer ganz schön ins Schwitzen gebracht hat.

Vielleicht war das der Grund, warum Melanie und Pauline nicht fehlerfrei durch die Parcours kamen. In ihrer Größenkategorie Medium schafften sie beim „Jumping“ nur den vorletzten Platz. Beim Lauf durch die Hindernisse wurden sie disqualifiziert – Pauline nahm ein Hindernis von der falschen Seite. „Aber darüber bin ich überhaupt nicht böse, denn ich bin absolut stolz über die Abschnitte, die sie gut bewältigt hat.“ Als nächste Station steht für die Neustädterin die deutsche Meisterschaft im November in Leipzig an. Melanie Stellbogen hat mit ihren beiden Hunden Pauline und Sweety dafür schon Startplätze sicher, erzählt sie. Dafür trainiert die Schülerin jetzt fleißig.

