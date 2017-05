Melania und Ivanka sorgen in Riad für Aufsehen Der US-Präsident lässt sich beim Besuch in Saudi-Arabien von Ehefrau und Tochter begleiten. Beide traten ohne Kopftuch auf.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ivanka Trump beim Besuch im Königspalast in Riad. © dpa Ivanka Trump beim Besuch im Königspalast in Riad.

Melania Trump beim Gipfeltreffen mit Führern islamischer Staaten im König-Abdulaziz-Kongresszentrum in Riad.

Donald Trumps Gattin Melania und seine Tochter Ivanka haben beim Staatsbesuch des US-Präsidenten in Saudi-Arabien großes Aufsehen erregt. Beide Frauen traten in dem ultrakonservativen Königreich ohne Kopftuch auf. Der saudische König Salman schüttelte der First Lady am Samstag nach der Ankunft am Flughafen in Riad auch kurz die Hand – was für viele strenggläubige Muslime in Saudi-Arabien ein anstößiges Verhalten sein dürfte.

Der arabische Begriff „Bint Trump“ („Trumps Tochter“) entwickelte sich bei Twitter innerhalb kürzester Zeit zum Top-Hashtag. Vor allem Männer meldeten sich zu Wort und rühmten Ivankas Aussehen. „Wir sollten unsere Beziehungen mit Trump verbessern und seiner Tochter viele Investitionen garantieren, damit sie unser Land häufiger besucht“, schrieb Twitterer Rakan al-Atibi auf Arabisch. In einem häufig geteilten Video hielt ein Mann in traditioneller saudischer Kleidung, der sich Badr bin Fahd nannte, sogar um die Hand von Ivanka an, die in Saudi-Arabien von ihrem Ehemann Jared Kushner begleitet wurde. Ein anderer Nutzer twitterte: „Zum ersten Mal sehe ich eine richtige Frau.“

Natürlich gab es aber auch kritische Reaktionen. So twitterte der afghanische Blogger Schudscha Rabbani: „Da ich in Saudi-Arabien gelebt habe, weiß ich, dass Melania öffentlich ausgepeitscht und ihr Kopf rasiert worden wäre, wenn sie nicht Frau Trump oder die First Lady wäre.“ Saudischen Frauen ist es in dem Königreich untersagt, auf die Straße zu gehen, ohne die Haare zu verbergen.

Michelle Obama, Ehefrau von Ex-Präsident Barack Obama, hatte 2015 bei Saudis für Empörung gesorgt, als sie bei einem Besuch in Riad ebenfalls mit offenen Haaren aufgetreten war. Ein gewisser Donald Trump gehörte seinerzeit übrigens zu den Kritikern der damaligen First Lady. (dpa)

